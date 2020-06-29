國民黨立院攻防戰「10大關鍵」曝光！　呂秋遠：沒想好等同搞笑

記者黃翊婷／綜合報導

對於國民黨立委的立法院攻防戰，律師呂秋遠28日深夜在臉書PO出一篇1688字的長文，並列出10點關鍵分析，假如藍營沒有達標，這次的行動恐怕會淪為鬧劇。

▲立法院議場28日晚間的內部狀況。（圖／國民黨提供）

國民黨黨團總召林為洲、書記長蔣萬安以及20名立委因為不滿監委名單，以及不認同陳菊接任監察院院長職務，28日下午發起占據立法院議場行動，甚至用繩索和鐵鍊將議場兩側的大門綁住，似乎打算展開長期抗戰。

雖然目前國民黨拒絕協商，民進黨方面也沒有採取強硬手段，雙方仍沒有進一步進展。但對於國民黨的行動，呂秋遠在臉書文章中提到，或許他們是想效法太陽花運動，然而在過去的歷史事件中，「第一次發生是悲劇，第二次發生是鬧劇」，太陽花算不算悲劇還有待歷史評價，但這波立法院攻防戰是否會淪為鬧劇，就要看10點關鍵。

▼▲羅智強、王鴻薇與支持者一起在立法院外面靜坐，聲援守在室內的立委們。（圖／記者游宗樺攝，下同）

呂秋遠列出的10點關鍵分別為是否有50萬民眾願意到場聲援、立委們可否耐高溫和飢渴、是否認為少數就該抗爭多數、是否有政治理念、是否贊成「只許州官放火，不許百姓點燈」、是否願意在結束後接受司法審判、是否願意讓警察逮捕以維護公共秩序、是否扛得住立法院空轉的壓力、是否有足夠的人輪班、是否已經想好退場機制。

呂秋遠認為，要是連這10點都沒有想好，這次行動等同於是來搞笑的，如今全球新冠肺炎疫情加重，確診人數突破1000萬，只有台灣還算樂土，國民黨乾脆直接主張修憲，廢除監察院和考試院，不然就乖乖回家，別再鬧了，「你們是來報復性上班的嗎？」

▼立法院外29日早上的狀況。吳斯懷因為腰椎開刀關係，坐輪椅到場。（圖／記者湯興漢攝）