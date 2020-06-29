立院沒開冷氣靠搬冰塊降溫　羅智強批：民進黨鴨霸程度舉世罕見

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨28日下午發起行動，由黨團總召林為洲、書記長蔣萬安號召20位立委占據立法院議場，希望總統蔡英文能退回監委名單、撤換陳菊。國民黨台北市議員羅智強同日晚間前往立法院外圍，並在YouTube頻道開設直播痛罵民進黨鴨霸，連冷氣都不開，根本是故意想悶守在裡面的立委們。

▲羅智強（左）等人到場聲援。（圖／記者游宗樺攝，下同）

羅智強拿著麥克風對現場支持者喊話，他提到，現在是大熱天，在立法院外的人或許不會覺得熱，但室內是很悶的，水電都被關掉，「民進黨你開個冷氣、開個電，有這麼困難嗎？」竟然連一點點對立委的尊重都不願意秀，這種鴨霸程度真的是「舉世無雙」，相當罕見的，「但沒關係，他們用這種奧步對付我們在前線的立法委員，我們就用我們的聲音當立法委員的後盾。」

羅智強這場直播長達2小時35分鐘，他29日凌晨1時許在臉書PO出一張阿伯舉國旗的照片，強調大家還沒離開現場；他清晨4時許再度PO文表示，天剛亮準備回家休息一下，民主制衡是一場馬拉松戰爭，「充飽電，再戰！大家辛苦了。」

▲抗議群眾用蠟燭在地上排出「恥」字。

國民黨立委葉毓蘭也在臉書PO文聲援，首先她向警察道歉，這次國民黨為了伸張公義而占據立法院議場，導致警察同仁們加班、無法回家，「但這次，身為立法委員的我們，在議場內守護民主法治，不但沒有空調，也沒有電燈，遠不如6年前的太陽花們在此被奉若上賓」，場內人員都是靠搬冰塊來降溫。

葉毓蘭說，她擔任警察的老師超過20年，一直相信司法就是正義，然而這次的監察委員和院長提名一片綠油油，擺明就是要為民進黨服務，整肅異己，「今天民進黨的人事任命，除了坐地分贜掏空國庫外，有何意義？」

▼葉毓蘭PO出立法院議場內的現況照片。（圖／翻攝自Facebook／立法委員葉毓蘭）