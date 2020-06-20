再等兩週就出遊！安心旅遊「旅宿地圖」曝光　一鍵看懂哪家飯店有優惠

▲安心旅遊補助下月上路。（圖／觀光局提供）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎疫情和緩，交通部觀光局將於7到10月推出安心旅遊補助計畫，共投入39億元，針對自由行旅客補1000元、團客補700元，民眾已可在台灣旅宿網查詢參加計畫的旅宿，目前已有7000多家業者加入。生活譜記彙整北、中、南、東、離島參與旅宿，製作「安心旅遊自由行旅客住宿優惠地圖」，民眾查詢可一目了然。

為振興國旅景氣，觀光局將於7到10月推出安心旅遊補助計畫，自由行旅客於本島旅遊，每晚可補1000元，每人限領一次，到離島旅遊可再加碼補1000元一次；團體旅客在本島旅遊，每人每日可補700元，至離島旅遊則加碼可補1200元，為吸引消費者跟團旅遊，因此團客補助不限次數。

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▲安心旅遊自由行優惠旅宿地圖。（圖／生活譜記提供）

觀光局旅宿組表示，旅宿業者可自15日14時起，於台灣旅宿網「業者專區」報名 ，需經所在地縣市政府審核通過。短短三天，就有超過7000家業者報名，佔全台1.2萬家旅宿約58％，且地方政府會陸續審核，因此業者數量會再繼續增加。

交通部財團法人中華顧問工程司所創辦的生活譜記特別彙整北、中、南、東、離島所有參與的旅宿，製作「安心旅遊自由行旅客住宿優惠地圖」，使用者可點選某一區域的某家旅宿，就會跳出該家旅宿的地址、電話，可直接撥打電話詢問訂房，且放大地圖也能清楚看出旅宿位置與周邊道路、店家等，相當實用，該地圖預計將每日更新，提供民眾最新資訊。

▲離島景色優美，又有「類出國」感，吸引許多民眾前往觀光。（圖／記者蔡玟君攝）

觀光局指出，自由行旅客可於台灣旅宿網「參與業者」專區，查詢有參加本活動的觀光旅館、旅館或民宿。並可於22日14時起，於「民眾申請入口」掃描並上傳身分證或健保卡正面圖檔，入住前或入住當日上傳皆可，就能完成申請補助。

觀光局表示，使用折抵身分證字號之旅客本人必須入住，旅客於入住前或入住當日至「安心旅遊自由行旅客住宿優惠活動」網頁專區，掃描並上傳身分證或健保卡正面圖檔；入住時須提供身分證或健保卡正本供旅宿業者核對是否本人入住。

旅宿業者應現場先折抵住宿費，再向其所在地直轄市、縣（市）政府請領補助費用，不得等直轄市、縣（市）政府核撥款項後再匯款給旅客。