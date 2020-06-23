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最適合逛故宮的時候！蘇貞昌就被這道「藝術美食」嚇傻了

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記者蔣婕妤／台北報導

行政院長蘇貞昌23日在故宮院長吳密察陪同下參訪故宮，推廣七月就要上路的三倍券。蘇貞昌逛故宮玩開了，買了禮物要送孫女和太太，最後在品嘗美食「墨戲仙草」時更是驚呼設計太美，直喊要回家要跟畫家太太詹秀齡分享。

▲蘇貞昌逛故宮。（圖／行政院提供）

▲蘇貞昌品嘗「墨戲仙草」。（圖／行政院提供，下同）

蘇貞昌逛故宮心情相當不錯，買了兩個凱蒂貓零錢包要送給孫女，另外還親手挑了一個「欽定一甲第一名」隨手本要送給當畫家的太太。博物館太精彩，還讓從不休假得蘇貞昌笑稱希望院長當久了可以累積休假，要到各地的博物館走走看看。

逛完故宮後，蘇貞昌也和吳密察一同品嘗藝術感十足的故宮特色美食「墨戲仙草」，仙草上雕刻圖樣只要淋上奶球立刻變身絕美山水畫。藝術美食讓蘇貞昌驚呼連連，笑說太太畫畫都要到半夜一兩點，回家要把這道美食跟老婆分享，「我的水墨畫就是這樣畫得！」

蘇貞昌受訪時表示，媽媽在的時候很喜歡來故宮，「我都有陪她來，有時候還陪太太來，但後來我太太他們說，有一陣子故宮變得好像菜市場一樣，人很多、很擠，而且很吵雜，所以他們都不太想來了。但最近我看，一方面防疫做得很好；一方面我們故宮院長做得很好，所以現在大家如果要看故宮，就可以趁這個時候都來。」

蘇貞昌提到，當年在最熱鬧的時候，因為國外客也很多，當時是有被批評說比較吵雜。但現在吳院長一直希望從各方面來提升，今天來向國人同胞報告，現在可以趁這個機會好好地來故宮，好好地看很多、很好，大長見聞，並且吳院長和同仁也做出很多新的、新時代的、各種讓大家驚豔的好方法、好東西，希望跟好朋友分享。

針對三倍券將上路，蘇貞昌說，三倍券就要推出，現在很受重視，廠商、電信業者各方面都紛紛加碼，連地方政府也都跟進，確實有很多「好康」的，不只三倍而已；另外一方面是我們知道台灣防疫做得很好，政府對於紓困各方面也都有超前佈署，發出了4百億的各方面紓困金，幫忙62萬人免於失業。

蘇貞昌強調，整體來說，台灣受疫情的衝擊是相對比較小，世界上各國的疫情還很險峻，所以我們要怎麼樣子才能幫助所有的業者，也都走出困境，面對疫情衝擊，損害減到最小，也是政府的責任。會注意各方面討論後，如有需要，政府都會繼續加強，和民眾、業者、廠商一起來，希望走出困境。

▲▼蘇貞昌逛故宮。（圖／行政院提供）

▲▼蘇貞昌逛故宮。（圖／行政院提供）

▲▼蘇貞昌逛故宮。（圖／行政院提供）

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