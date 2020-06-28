　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

北門驛車站前懷舊「辦桌」慶解封　嘉義在地食材入菜懷舊宴

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲「2020好呷辦桌攏底嘉」活動。（圖／嘉義市政府提供）

▲「2020好呷辦桌攏底嘉」活動。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為後疫情時代振興經濟及表彰嘉義在地餐飲先輩，市長黃敏惠與眾貴賓蒞臨參加在北門驛廣場的「2020好呷辦桌攏底嘉」活動，由市府及林鐵處指導，中華美食交流協會、嘉義商圈文化促進協會及地方特色產業協會聯合舉辦；透過振興在地餐飲業列車的「2020好呷辦桌攏底嘉」活動，鼓勵大家開心FUN遊嘉義，還能近距離品嚐嘉義在地才有的特色美食。

▲「2020好呷辦桌攏底嘉」活動。（圖／嘉義市政府提供）

▲市長黃敏惠上菜。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠表示，感謝中華美食交流協會將全國名廚團隊帶來嘉義市，非常感動在後疫情時期振興經濟的首場「吃辦桌」就選在嘉義市舉辦，藉由搭乘百年阿里山小火車進場，在屹立不搖的老火車頭領軍之下，我們謙卑地面對疫情，相信在經濟上定能復甦繁華重現榮景。

▲「2020好呷辦桌攏底嘉」活動。（圖／嘉義市政府提供）

而「辦桌」是南部傳統飲食文化之一，嘉義市在農曆七月獨有的慈善「輪普」，更是辦桌文化淋漓盡致的展現，總鋪師以最實在的食材、用心的態度及精湛的廚藝，孕育在地美食文化，今日總動員近30位全國名廚準備豐盛的傳統料理，也象徵將古早味的好廚藝、好滋味代代傳承；也感謝KANO電影導演魏德聖共襄盛舉，用永不放棄的精神，共同為美食文化做推廣，讓我們齊聚一堂再次感受嘉義人的熱情並體驗「吃辦桌」的飲食魅力，希望帶給大家滿滿的福氣。

嘉義商圈文化促進協會暨嘉義地方特色產業協會劉慶宗理事長表示，選在古樸的檜木北門舊車站，除了可感受阿里山鐵道的百年風華，也能看見周邊純樸特色店家，宴席散會後還能走到鄰近的檜意森活村，一窺早期阿里山林業開發生活史；10道老師傅的拿手好菜並結合嘉義在地當令的食材，重現古早懷舊經典佳餚，更是本次活動的重頭戲。

辦桌精彩活動初登場，由征戰國際烹飪賽事獲獎無數的台菜名廚郭宏徹，現場指導黃敏惠市長烹調「時蔬蠔嘉雞」(實屬好佳績)，由電視名廚駱進漢指導林鐵處處長黃妙修調製「日出雲海」便當。

本屆首場的「2020好呷辦桌攏底嘉」活動，中華美食交流協會動員名廚郭宏徹、電視名廚駱進漢、國家金牌御廚水蛙師張和錦、台灣廚神施建發、天王總舖師陳兆麟、國寶級辦桌總舖師傳人林明燦、天下第一刀的蔬果雕大師廖清池……等等近30位龐大廚師團隊，齊心協力為與會嘉賓端出10道所精心烹製的古早味料理。

懷舊古早味菜單包括：龍蝦七味盤(龍蝦沙拉、五味九孔、蒜味軟絲、黃金烏魚子、沙拉鮑片、沙茶生腸、金銀香腸)、桂花炒沙公、五柳白鯧魚、魷魚螺肉蒜、三鮮豬肝屯、八寶布袋雞、雙併手路菜(金錢蝦餅、碧玉豬肝)、老油條河鰻、鮮蚵團圓蝦、龍髓燉四寶、收尾甜湯（桂圓米糕粥）、紅豆餡芋棗。

隨手拍都是美照

ET快訊
快訊／新冠確診破1000萬！從100萬痛苦86天　譚德塞這樣
台南女童燙傷「雙腳潰爛」！爆父「放生14天」網氣炸肉搜…警方
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

北門驛車站前懷舊「辦桌」慶解封　嘉義在地食材入菜懷舊宴

快訊／台東自小客路邊起火燃燒　2人在車內明顯死亡

7旬嬤獨力養兒媳孫　「一家五口擠漏水屋」移民署不忍贈家電

遭影射「驗屍收很貴」！高大成公開收費標準：有人要害我

悶太久！報復性消費湧現　花蓮新天堂樂園2天3萬多人擠爆園區

擴大急難紓困6/30截止！民眾提具相關資料　把握最後2天機會

匯款才知遭詐騙！低收婦焦急報警求助　一招保住血汗錢

台南一中校友會辦講座　賴清德、黃偉哲受邀出席讚譽陳耀昌教授的奉獻

白河蓮子正得時　賴清德、黃偉哲力促端午伴手帶白河蓮子及農產品回家

台南大內芒果節跨界蘭花DIY 　邀請民眾搭乘山博行假日公車遊台南吃芒果

伊能靜超有自信把餐桌弄很漂亮　秦媽媽「一句話神吐槽」笑翻

特斯拉駕駛「嘴開仰頭」國道睡翻 網傻眼：希望不要七天後才到家

伊能靜、秦昊合體《無價之姐》垮掉惹　「不為錢拍爛片」她秒吐槽：會為錢上綜藝XDD

楊丞琳18歲生日唯一小鬼沒遲到　黃鴻升秒回：我能不準時嗎！！

郭書瑤熱跳BLACKPINK新歌！　衣服太犯規…雙球快包不住>//

注意！台灣減肥地雷小吃Top5 營養師教你正確爽吃又不發胖

20歲決定變性！成功變成男兒身 他裝「百萬搖桿」曝：永遠不會軟

許崑源告別式！韓國瑜介紹生平　江啟臣「國民黨黨旗覆棺」行禮

神明的「御用駕駛」！他扛轎20年 雙肩腫如小山丘：是神賜的榮譽

李昇基羽球PK男孩「用臉接」丟臉摀嘴XD　印尼粉從網路追劉以豪6年..他來了！

北門驛車站前懷舊「辦桌」慶解封　嘉義在地食材入菜懷舊宴

快訊／台東自小客路邊起火燃燒　2人在車內明顯死亡

7旬嬤獨力養兒媳孫　「一家五口擠漏水屋」移民署不忍贈家電

遭影射「驗屍收很貴」！高大成公開收費標準：有人要害我

悶太久！報復性消費湧現　花蓮新天堂樂園2天3萬多人擠爆園區

擴大急難紓困6/30截止！民眾提具相關資料　把握最後2天機會

匯款才知遭詐騙！低收婦焦急報警求助　一招保住血汗錢

台南一中校友會辦講座　賴清德、黃偉哲受邀出席讚譽陳耀昌教授的奉獻

白河蓮子正得時　賴清德、黃偉哲力促端午伴手帶白河蓮子及農產品回家

台南大內芒果節跨界蘭花DIY 　邀請民眾搭乘山博行假日公車遊台南吃芒果

陳其邁玩漂漂河「雪白細腿」爆紅　網驚呼：很像少女！他害羞回應了

花蓮飆38度！2公尺南蛇過馬路「騰空身體掙扎轉圈」張嘴亡　目擊者：燙壞了

北門驛車站前懷舊「辦桌」慶解封　嘉義在地食材入菜懷舊宴

沒吃完的粽子要冷藏or冷凍？　延長保鮮期這樣做才對

連8年入圍「全球最美臉孔」！女星卻比新人還不紅　超狂家世背景曝光　

總是缺乏安全感、過於自我中心　踩中3大地雷變「異性絕緣體」　

快訊／美破250萬例「逾12.5萬人亡」　3州確診創單日新高

台南女童雙腳發黑爛！母：全熱水燙傷你可上網查　點名嬤「不也是共犯？」

難敵天威！F-35閃電II「罩門」曝光　洛馬延遲交付作業

「貓咪麵包房」扭蛋站姿乖巧可愛！主子化身店員捧點心、咖啡服侍你

蹲下大露性感蕾絲紅丁字褲　路人驚呆掩面：我看了什麼...

地方熱門新聞

遭影射驗屍收很貴！高大成：有人要害我

澎湖慘變人肉分海！　300人強踩

台東自小客路邊起火燃燒2死

7旬嬤獨力養兒媳孫　移民署不忍贈家電

報復性消費出現　新天堂樂園2天湧入3萬人

匯款才知遭詐　低收婦一招保住血汗錢

最後2天　擴大急難紓困6/30截止

亂闖阿里山眠月線將重罰15萬

台南一中校友會辦講座

賴清德、黃偉哲力促伴手帶白河蓮子回家

綠島岸際死者　確認為小琉球失蹤潛客

台南大內芒果節跨界蘭花DIY

台南楠西愛文芒果王品質競賽頒獎

「罷免王浩宇」籲中壢人　端午連假來罷王

更多熱門

相關新聞

林鐵處模擬行車事故緊急應變演練

林鐵處模擬行車事故緊急應變演練

林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處10日上午10時30分，於祝山線對高岳平交道(2k+285m），辦理行車事故緊急應變演練，進行事故通報處理及搶救作業程序，強化機關內部垂直整合及外部單位橫向聯繫，共同合作提升緊急應變能力。

桃園第一屆最強總舖師　千人見証出爐

桃園第一屆最強總舖師　千人見証出爐

林鐵處初日列車　帶你漫遊阿里山

林鐵處初日列車　帶你漫遊阿里山

阿里山林鐵預計明年6月推會員制！

阿里山林鐵預計明年6月推會員制！

美食節送手冊　教玩教吃祭折扣

美食節送手冊　教玩教吃祭折扣

關鍵字：

北門驛廣場2020好呷辦桌攏底嘉林鐵處中華美食交流協會嘉義商圈文化促進協會地方特色產業協會

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

隔壁辦喪事！一家全額付款退房...酸民神邏輯

快訊／國道1號北上「火燒車」嚴重回堵　時速17公里龜行

人妻拒絕一起睡　遭外遇夫爆頭射殺

女友小琉球潛水亡…當地人曝奪命陷阱

即／八里男右胸中刀當街亡

人妻劈4男…小王1號坦承：啪超過50次！他再曝香豔裸泡

土豪被甩　怒po萌奶女神素顏照

台南女童燙傷「雙腳潰爛」！警方回應了

八仙塵爆5年了！空姐「9年初戀」情滅

整形醫私打麻醉！病患抽搐3hrs癱瘓…她目睹全程嚇哭

性感妹健身房直播30分鐘！露出黑暗面…他5秒神反制

弟弟賣AV片打工…驚見「親姊出道作」擺店裡！

國5凌晨紫爆時速10　林佳龍提解方

快來對！「身份證中2碼」免費住飯店

暖男買春初體驗　援交妹被搞2小時崩潰

更多

最夯影音

更多
伊能靜超有自信把餐桌弄很漂亮　秦媽媽「一句話神吐槽」笑翻

伊能靜超有自信把餐桌弄很漂亮　秦媽媽「一句話神吐槽」笑翻
特斯拉駕駛「嘴開仰頭」國道睡翻 網傻眼：希望不要七天後才到家

特斯拉駕駛「嘴開仰頭」國道睡翻 網傻眼：希望不要七天後才到家

伊能靜、秦昊合體《無價之姐》垮掉惹　「不為錢拍爛片」她秒吐槽：會為錢上綜藝XDD

伊能靜、秦昊合體《無價之姐》垮掉惹　「不為錢拍爛片」她秒吐槽：會為錢上綜藝XDD

楊丞琳18歲生日唯一小鬼沒遲到　黃鴻升秒回：我能不準時嗎！！

楊丞琳18歲生日唯一小鬼沒遲到　黃鴻升秒回：我能不準時嗎！！

郭書瑤熱跳BLACKPINK新歌！　衣服太犯規…雙球快包不住>//

郭書瑤熱跳BLACKPINK新歌！　衣服太犯規…雙球快包不住>//

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面