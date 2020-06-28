北門驛車站前懷舊「辦桌」慶解封　嘉義在地食材入菜懷舊宴

▲「2020好呷辦桌攏底嘉」活動。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為後疫情時代振興經濟及表彰嘉義在地餐飲先輩，市長黃敏惠與眾貴賓蒞臨參加在北門驛廣場的「2020好呷辦桌攏底嘉」活動，由市府及林鐵處指導，中華美食交流協會、嘉義商圈文化促進協會及地方特色產業協會聯合舉辦；透過振興在地餐飲業列車的「2020好呷辦桌攏底嘉」活動，鼓勵大家開心FUN遊嘉義，還能近距離品嚐嘉義在地才有的特色美食。





▲市長黃敏惠上菜。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠表示，感謝中華美食交流協會將全國名廚團隊帶來嘉義市，非常感動在後疫情時期振興經濟的首場「吃辦桌」就選在嘉義市舉辦，藉由搭乘百年阿里山小火車進場，在屹立不搖的老火車頭領軍之下，我們謙卑地面對疫情，相信在經濟上定能復甦繁華重現榮景。

而「辦桌」是南部傳統飲食文化之一，嘉義市在農曆七月獨有的慈善「輪普」，更是辦桌文化淋漓盡致的展現，總鋪師以最實在的食材、用心的態度及精湛的廚藝，孕育在地美食文化，今日總動員近30位全國名廚準備豐盛的傳統料理，也象徵將古早味的好廚藝、好滋味代代傳承；也感謝KANO電影導演魏德聖共襄盛舉，用永不放棄的精神，共同為美食文化做推廣，讓我們齊聚一堂再次感受嘉義人的熱情並體驗「吃辦桌」的飲食魅力，希望帶給大家滿滿的福氣。

嘉義商圈文化促進協會暨嘉義地方特色產業協會劉慶宗理事長表示，選在古樸的檜木北門舊車站，除了可感受阿里山鐵道的百年風華，也能看見周邊純樸特色店家，宴席散會後還能走到鄰近的檜意森活村，一窺早期阿里山林業開發生活史；10道老師傅的拿手好菜並結合嘉義在地當令的食材，重現古早懷舊經典佳餚，更是本次活動的重頭戲。

辦桌精彩活動初登場，由征戰國際烹飪賽事獲獎無數的台菜名廚郭宏徹，現場指導黃敏惠市長烹調「時蔬蠔嘉雞」(實屬好佳績)，由電視名廚駱進漢指導林鐵處處長黃妙修調製「日出雲海」便當。

本屆首場的「2020好呷辦桌攏底嘉」活動，中華美食交流協會動員名廚郭宏徹、電視名廚駱進漢、國家金牌御廚水蛙師張和錦、台灣廚神施建發、天王總舖師陳兆麟、國寶級辦桌總舖師傳人林明燦、天下第一刀的蔬果雕大師廖清池……等等近30位龐大廚師團隊，齊心協力為與會嘉賓端出10道所精心烹製的古早味料理。

懷舊古早味菜單包括：龍蝦七味盤(龍蝦沙拉、五味九孔、蒜味軟絲、黃金烏魚子、沙拉鮑片、沙茶生腸、金銀香腸)、桂花炒沙公、五柳白鯧魚、魷魚螺肉蒜、三鮮豬肝屯、八寶布袋雞、雙併手路菜(金錢蝦餅、碧玉豬肝)、老油條河鰻、鮮蚵團圓蝦、龍髓燉四寶、收尾甜湯（桂圓米糕粥）、紅豆餡芋棗。

隨手拍都是美照