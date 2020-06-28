民進黨痛批國民黨「砸公物闖議場」：有違選民託付的責任！





▲國民黨立委破壞門鎖闖議場，噴漆，用椅子擋住主席台門阻擋開會。（圖／國民黨團提供）

記者蔣婕妤／台北報導

立法院加開臨時會時間未定，29日將再度協商臨時會議程。國民黨卻因為不滿監察院人事，在還沒通過前「搶先」闖立院、噴漆破壞公物。對此，民進黨團稍早發出聲明，痛批國民黨此舉正代表無法在民主化的台灣扮演理性在野黨，有違選民託付的責任。

民進黨團表示，國民黨打破玻璃闖進立法院議場，打算杯葛接下來臨時會將要行使的「監察委員人事同意權」。這樣的舉動代表國民黨還無法在民主化的台灣，扮演理性在野黨的角色，更有違選民託付的責任。



民進黨團說明關於監委人事同意權目前的狀態。第5屆監委任期將在今年7月31日屆滿。根據大法官解釋632號，立法院若消極不行使人事同意權，是違憲的。預計下週開始的臨時會，就將要處理第6屆監委的人事同意權案。就國會的立場，在總統提名後，立法院應依照《憲法》行使職權，由各黨立委審查監委人選，並且表決。



民進黨團指出，國民黨團今天卻直接闖入議場，放棄法律賦予其的權力，以最便宜行事的方式，阻撓臨時會的進行，「成熟的在野黨針對議事杯葛，應先提出對議題的完整論述，再透過法律賦予的議事空間表達訴求。國民黨在立法院已經是連續第二次少數，我們很遺憾國民黨團仍無法告別過去一黨專政時期的習慣，學習如何在民主化的時代扮演一個理性的在野黨，才會以這種『我佔領主席台你就沒辦法』的態度，粗暴處理這次的臨時會。」



民進黨團呼籲，原訂明天上午舉行的談話會，希望國民黨團能夠準時出席，無論有什麼立場或論述，都應回到法定的程序內處理，而非如此輕視憲法賦予的職權以及選民託付的責任。