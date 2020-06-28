前女友塞成箱屍！冷血醫無法接受「愛人將結婚」　萬刀狂刮殘殺…自撞輕生殉情

▲冷血牙醫殺害女友後，輕鬆地吃了飯再買行李箱塞屍。（圖／翻攝自警方／當事人臉書下同）

記者陳亭伃／綜合報導

澳洲2019年3月發生一起情殺悲劇。一名34歲的牙醫納迪（Harshwardhan Narde）因為無法接受心愛的前女友瑞迪（Preethi Reddy）即將嫁做人婦，趁著兩人參加同一場醫學研討會後，說服女方到他的房間，沒想到卻進行殺害，事後更將瑞迪的遺體塞進行李箱，自己則是自撞卡車身亡。

根據英國《每日郵報》報導，納迪跟瑞迪雖為前任、分分合合4年，但仍在澳洲北部共同參與了一場牙醫會議，會後納迪邀請瑞迪到飯店聊聊天，因為瑞迪再不久就要嫁給新的男友，納迪仍試圖想要挽回，多次跟朋友透露「自己這輩子最愛的還是瑞迪」。

然而就在瑞迪進到納迪的房間之後就再也沒有出來，納迪則是傳出在高速公路上駕車自撞卡車，變成一團火球後，活活被燒死。警方發現案情不單純持續調查，且家人也聯繫不上瑞迪，經過尋找，竟發現瑞迪被凹折在一個行李箱內，丟棄在另台轎車後車廂，全身布滿刀傷。

▲爾後納迪自撞卡車身亡。

警方調閱監視器發現，納迪疑似在飯店房間殺害瑞迪後，若無其事到商場內用餐、接著買了一個大行李箱後回到房間，接著將瑞迪塞進行李箱內丟棄。瑞迪的家人難過表示，她去找納迪之前，有打電話給她的父親表明自己「這是最後一次見納迪，並將所有一切都說清楚，而且也會告訴未婚夫她很愛他」。

未料瑞迪卻發生這樣的悲劇，讓家人相當悲痛。警方則表示，納迪在犯案之後，竟還能冷靜吃飯、買行李箱，恐怖心態令人髮指，但如今兩人都已經身亡，也無從繼續追究。

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