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活在謊言3年！他以為婚姻超甜蜜　意外翻妻手機「激戰女兒前男友」回味證據

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▲性愛,性感 。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲男網友發現自己妻子跟女兒前男友搞上。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

國外一名男網友日前投書到《太陽報》專欄，指出自己一年前發現遭到妻子劈腿，且對象還是女兒的前任男友，在發現之後，兩人雖然有試圖溝通，但因為過不了自己的心坎，所以選擇與妻子分居。一年後孩子們表示希望父母親復合，讓他陷入矛盾兩難，

根據英國《太陽報》報導，這名網友分享中提到，自己跟妻子已經49歲，到一年以前都以為自己的婚姻非常幸福，卻沒想到有一天發現了妻子手機中竟然有一封3年前的訊息，而傳訊者竟然是兩人女兒的前男友，當時這位小夥子才20歲。

男網友表示，自己看到訊息內容提到「妻子跟女兒前男友發生了關係」，於是質問。妻子才緩緩表示，一直很想要坦白卻不敢說出，因為怕傷害婚姻關係，但事發當天因為女兒跟前男友吵架，於是她開了一瓶酒，一邊安撫女兒的前男友，卻沒想到喝了幾杯，兩人竟然接吻。

男網友的妻子表示，「當下我也非常驚訝，我感到很困惑，但最後還是上了床，就這麼一次，兩個人都很後悔」。但男網友幾乎無法承受，自己多年來被埋在謊言之中，於是決定與妻子分居，就在分居一年之後，因為新冠疫情，夫妻倆終於在封城前、兒子生日當天見面。

男網友的女兒看到父親後，雖至今也不知道母親跟誰出軌，但說出自己希望父母和好。男網友卻感到進退兩難，「我雖然很想念我的家庭，可是我忘不了被欺騙的感受」，這一連串的糾結之後，他決定聽聽網友的建議，不少鄉民則建議，「家庭優先，真的想要回歸家庭，就好好跟妻子溝通」、「好好地坐下來聊聊，一年了大家也都冷靜許多」、「為了兒女跟自己做最好的打算」。

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