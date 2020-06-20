體現人道救援精神！花縣府響應「飢餓30」 捐1日餐費關懷急難

▲▼花蓮縣府及下轄各機關自發性響應捐出一日餐費，募得213400元，捐助弱勢家庭。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

明日為世界難民日，花蓮縣政府於今19日響應台灣世界展望會「飢餓三十」活動，號召縣府及縣府下轄各機關單位，自發性響應捐出一日餐費，募得善款共213,400元，共同推展「人飢己飢、人溺己溺」關懷弱勢之精神，展現花蓮愛無國界之公益縣市典範。

縣長徐榛蔚致詞表示，世界展望會在花蓮各鄉鎮市都設有據點，深入部落體現社會關懷精神，讓單親家庭能夠有所依靠有所溫暖。她提及民國101年蘇拉颱風重創花蓮，秀林地區成為重災區，世展在此次救援行動中義不容辭提供協助，進駐災容中心，安定飽受驚嚇的孩子們的幼小心靈，安排兒童及青少年運動及相關課程，讓家長能夠放心處理災後復原等相關事務。

今年度遭逢新冠肺炎疫情衝擊，世界經濟低靡，募款不易，花蓮縣政府秉持人道主義精神，每年皆響應飢餓三十活動，花蓮的愛，相信世界都感受得到，也希望透過本次善舉，為世界的孩子鋪設一條平安喜樂幸福之路。

台灣世界展望會李紹齡副會長表示，每年的6月20日是國際難民日，感謝花蓮縣政府在節日前夕熱情響應「飢餓三十」一日捐活動，貢獻自身的力量及愛心，募得款項將全數投入幫助花蓮在地急難特況家庭，世界展望會致力於提供孩童照顧，在花蓮服務約4000名兒童、青少年及家庭，占世展服務國內兒童的十分之一，據世展統計2018年特況家庭數達到約26000戶，期望能運用募集而來的善款，落實家庭關懷服務、急難救助和醫療照護等，協助遭逢困境的經濟弱勢家庭度過難關，重新擁有安定生活。

▲台灣展望會李紹齡副會長表示，運用募集的善款協助遭逢困境的弱勢家庭度過難關，重新擁有安定生活。

「飢餓三十」活動，至今已邁入第31年，多年來凝聚台灣民眾的愛心和力量，開啟國人關心世界需要的行動和視野，讓國內外社會感受到台灣之愛的關懷與溫暖，透過民眾的愛心捐款，援助國內外天災及氣候變遷、戰火/暴力衝突、糧食短缺、國內特況家庭等，救援足跡遍及全球各地。

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