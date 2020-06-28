國際扶輪社加碼141萬元獎助金　提供免費C肝篩檢3000名額

▲ 國際扶輪加碼嘉義市C肝篩檢3000名 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

繼第一波國際扶輪3523地區南港社捐贈5000名C肝篩檢名額之後，為擴大C肝篩檢服務範圍守護嘉人健康，國際扶輪社第二波再加碼3000名額，嘉義市長黃敏惠與國際扶輪社眾貴賓，在港坪運動公園，共同參與啟動儀式，為力挺推動2025年消滅C型肝炎為目標。

▲ 現場民眾接受C肝篩檢。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠表示，感謝國際扶輪3470地區總監李松江、呂明憲地區基金主委、嘉義玉山扶輪社長林旗杉、嘉義東區扶輪社長李忠曆及肝病防治專家嘉義長庚紀念醫院副院長盧勝男，共同出錢出力，守護我們都是一嘉人的健康。更感謝玉山扶輪社展現永不放棄的KANO精神，多次溝通克服萬難終獲得日本友社支持，終於爭取到國際扶輪4萬7,000美元(約新台幣141萬元)全球獎助金，可提供免費篩檢3,000人。

黃敏惠呼籲，為喚起市民重視C肝篩檢的重要性，我們拍攝C肝篩檢宣導影片宣傳，並取用SK-II保養皮膚知名廣告品牌，發動消除C肝大家一起支持「SKTo運動」：S(scree)主動篩檢、K(know)知道結果、To積極治療。

衛生局長張耀懋表示，第二波加碼篩檢將朝3大目標：擴大社區篩檢範圍、機關團體預約服務及隨到隨檢策略執行。為不重複篩檢並精確鎖定應篩檢對象，耗時一年多，建立專屬嘉義市民C肝篩檢資訊平台，可上網預約、查詢，讓C肝篩檢更有效率；也讓更多的愛與資源注入，一同守護市民的健康。

張局長更進一步表示，過去因衛生條件因素，嘉義市成為C肝重災區，雖已推動30歲以上民眾整合性篩檢多年，至今尚有9萬多位市民未做過B、C肝篩檢，成為肝炎防治中黑數，肝臟平日只會默默努力工作，卻從不喊累，而一旦喊累、出現病徵，往往已經很嚴重。

因此早期篩檢早期治療是最好的方式，只要檢查出血液中有病毒，就可以使用健保口服新藥治療C肝，相當於政府送20萬元大禮幫忙把C肝治療好，C肝治療不可怕，約3個月治療期，副作用小，97%以上的人可以治療好。相關活動訊息歡迎電洽嘉義市衛生局國民健康科2338066轉514或517。

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