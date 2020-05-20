　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉市推免費C肝篩檢　鼓勵30歲未篩檢市民踴躍受檢

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲c肝有藥醫，肝緊來補檢早醫保平安 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義市推免費C肝篩檢。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

衛生福利部嘉義醫院配合嘉義市政府C肝篩檢計畫，於西區福安里起跑辦理社區篩檢活動。雲嘉南地區因過去環境因素，存有許多C肝隱藏性高風險族群，嘉義市更是C肝重災區，今年計畫深入社區為沒接受過C肝篩檢的30歲以上嘉義市民免費服務。

黃先生因肝硬化就醫，在治療C肝成功後，相隔5年於今年初竟發現罹患肝癌。所幸病人十分配合定期回診，及早發現，腫瘤只有兩公分大，經過醫師進行局部微創電燒治療切除病灶，恢復狀況良好無再復發。黃先生感謝陳詩典醫師救了他兩次，家人也頻頻道謝。

▲c肝有藥醫，肝緊來補檢早醫保平安 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲民眾接受C肝篩檢 。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義醫院副院長暨肝膽腸胃科醫師陳詩典表示，C型肝炎是透過血液和體液傳染，容易造成肝硬化及肝癌，最有效的防治作為就是「立即接受篩檢、早期發現早期治療」，只要抽血檢查出血液中有病毒，就可使用健保口服新藥治療C肝，一個療程約3個月，由中央健保全額給付，病人配合按時服藥治癒率更高達98%以上。

中部海線名人近期因肝癌換肝，陳詩典醫師提醒民眾末等到肝硬化才治療，雖治癒成功率相同，但持續追蹤超音波期程較長，而且罹患肝癌風險較高。陳詩典提醒「脂肪肝」也是造成肝硬化肝癌的重要原因之一，C肝易合併脂肪肝、糖尿病、腎臟病，這些慢性病族群病人建議也主動篩檢C肝，定期追蹤，以確保身體健康。

▲c肝有藥醫，肝緊來補檢早醫保平安 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲c肝有藥醫，肝緊來補檢早醫保平安 。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義醫院黃元德院長也說到，嘉義醫院全力支持嘉義市C肝篩檢計畫，本次負責福安里、竹圍里、保安里、北門里、過溝里的社區篩檢，呼籲有接到通知單的民眾踴躍出席。另外提醒罹患肝病之病人，目前疫情稍緩，只要配戴口罩以及勤洗手，到醫院檢查是安全且必要的請民眾勿耽誤就醫時機！

►偷偷分享少女秘密！

ET快訊
信義區牽車！妹子狂找1小時氣炸　內行一看「經典神車」歪樓了
飆車男闖紅燈撞死女騎士！法院裁定羈押
3秒爆頭恐怖畫面曝！台南3樓高路樹「壓死女騎士」　市長說話了
豬肉攤老闆戀上對面闆娘！摩鐵交纏16次　正宮崩潰：全市場都知
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

疫情延遲疫苗施打　按時接種強化孩童傳染病抵抗力

汛期將至　翁章梁視察民雄鄉水資源回收中心、大崎村鳳凰社區防護工程

嘉市低底盤電動公車　經驗結合貿協輸出海外

3D立體定位電燒術精準定位 　七旬老翁揮別心悸等心臟疾病

林森里雲霄厝推廣剖香腳　學童文化傳承百年技藝

大天宮神農聖帝祭典　百合鮮花取代金紙

憂心疫情夜夜難眠　中醫師教作「免疫茶」正氣充足不罹病

嘉縣社區舞健康種子教師授證　注入社區據點新活力

海巡體驗營場次加開放寬年齡　大專院校學生至國中學生都可參加

嘉市推免費C肝篩檢　鼓勵30歲未篩檢市民踴躍受檢

博恩穿辣短裙甜唱「TAIWAN」　神複製劉樂妍MV！網笑：酸爆

《夫婦的世界》藝琳因為愛原諒出軌丈夫　「再怎麼努力，還是會想起」無法信任而放手

黃子韜表白吳亦凡「心動只是對你」　四葉草第一次舞台公演...超甜美！！

講得出做不到！韓國瑜首度認了　高雄建迪士尼有困難：我願收回

世衛會稱「中國疫情公開、透明」 習近平：2年內金援各國20億美元

孫協志牽手約會夏宇童！　「1細節」被爆不只是女友

紅豆餅3個10元、25元巨大春捲 網紅盤點宜蘭5間道地素食小吃

輕輕一拉無痕跡！7招縫紉技巧　醜破洞補上小圖樣變身趣味設計

399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去

吳尊問「跟曾之喬何時生」　辰亦儒羞回：三個月內不能說

疫情延遲疫苗施打　按時接種強化孩童傳染病抵抗力

汛期將至　翁章梁視察民雄鄉水資源回收中心、大崎村鳳凰社區防護工程

嘉市低底盤電動公車　經驗結合貿協輸出海外

3D立體定位電燒術精準定位 　七旬老翁揮別心悸等心臟疾病

林森里雲霄厝推廣剖香腳　學童文化傳承百年技藝

大天宮神農聖帝祭典　百合鮮花取代金紙

憂心疫情夜夜難眠　中醫師教作「免疫茶」正氣充足不罹病

嘉縣社區舞健康種子教師授證　注入社區據點新活力

海巡體驗營場次加開放寬年齡　大專院校學生至國中學生都可參加

嘉市推免費C肝篩檢　鼓勵30歲未篩檢市民踴躍受檢

疫情延遲疫苗施打　按時接種強化孩童傳染病抵抗力

汛期將至　翁章梁視察民雄鄉水資源回收中心、大崎村鳳凰社區防護工程

嘉市低底盤電動公車　經驗結合貿協輸出海外

3D立體定位電燒術精準定位 　七旬老翁揮別心悸等心臟疾病

林森里雲霄厝推廣剖香腳　學童文化傳承百年技藝

大天宮神農聖帝祭典　百合鮮花取代金紙

憂心疫情夜夜難眠　中醫師教作「免疫茶」正氣充足不罹病

嘉縣社區舞健康種子教師授證　注入社區據點新活力

海巡體驗營場次加開放寬年齡　大專院校學生至國中學生都可參加

「台灣出現他扭轉過去！」陳時中一句回答藏底　謝金河驚嘆：十分高的境界

掏耳初體驗！挖出療癒巨大耳屎 她享受「耳內G點按摩」爽到睡著

地方熱門新聞

快儲水！桃園、蘆竹5500戶停水19小時

反消滅水利會全國自救總會5/29成立

國道救拋飛男童黃薰儀受邀教授CPR

王美惠爭取西區國民運動中心列入前瞻

警政署長陳家欽嘉市慰問基層員警

東石國中體育館整建兼具觀光休閒用途

嘉大跨域學習獲「2020商業實戰提案賽」優勝

社區心理衛生中心東石開幕提供心理諮商服務

嘉市推免費C肝篩檢

警政署長慰勉嘉縣員警

雲林翁摔落大排　警依監視器影像尋獲

聯大女學生遭偷拍　師竟教刪照惹議

桃園市府資收加碼　最高每月5000元

龜山停18立體智慧停車場　開工

更多熱門

相關新聞

嘉縣C肝篩檢活動再啟動

嘉縣C肝篩檢活動再啟動

嘉義縣啟動保肝除C PartⅡ計畫，利用夜間在東石、太保和鹿草衛生所巡迴村里設站篩檢，縣長翁章梁前往鹿草鄉下潭村活動中心慰勞第一線醫護人員辛勞，關心鄉親參與情形。翁章梁指出，C肝治癒率高達95％以上，接受篩檢是清除C肝的第一步，收到通知單的鄉親，一定要踴躍接受篩檢，「護好自己的肝，人生就是彩色」。

高雄桃源區每5人就1人有C肝　專家這樣說

高雄桃源區每5人就1人有C肝　專家這樣說

B、C肝會癌變！醫解析感染途徑、治療方式

B、C肝會癌變！醫解析感染途徑、治療方式

苗栗苑裡每5人就1人有C肝！

苗栗苑裡每5人就1人有C肝！

6月「影響荷包新制」看這邊！

6月「影響荷包新制」看這邊！

關鍵字：

C肝篩檢

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

陳時中辦公室曝光！蔡英文走進驚呆

即／台南路樹倒塌！女騎士當場斷氣

系真的！他用超商點數免費將夢幻哈雷帶回家

空姐房客搬走隱瞞「帳單合約」　逼空姐房東吞下去

捕獲孫協志約會夏宇童！爆不只是女友

豬肉攤老闆戀上對面闆娘！摩鐵交纏+曬定情項鍊照

劇毒龜殼花現蹤陽明山？網一看驚了

捷運「越級打BOSS」被移送！帥T遭洗版

藤井莉娜宣布懷孕！親口揭曉「孩子的爸是誰」

馬尾妹手扶梯爆屁股蛋　阿伯狂瞄

靜宜點點怪男落網　供出黑點的意義

壓到腳了好痛！戲精喵皺眉推開哥

台南路樹壓死人！女騎士慘遭爆頭

鋒面北→南豪雨轟炸全台濕！3天防雨彈

歐陽妮妮手滑誤PO「車內與張書豪親密照」

更多

最夯影音

更多
博恩穿辣短裙甜唱「TAIWAN」　神複製劉樂妍MV！網笑：酸爆

博恩穿辣短裙甜唱「TAIWAN」　神複製劉樂妍MV！網笑：酸爆
《夫婦的世界》藝琳因為愛原諒出軌丈夫　「再怎麼努力，還是會想起」無法信任而放手

《夫婦的世界》藝琳因為愛原諒出軌丈夫　「再怎麼努力，還是會想起」無法信任而放手

黃子韜表白吳亦凡「心動只是對你」　四葉草第一次舞台公演...超甜美！！

黃子韜表白吳亦凡「心動只是對你」　四葉草第一次舞台公演...超甜美！！

講得出做不到！韓國瑜首度認了　高雄建迪士尼有困難：我願收回

講得出做不到！韓國瑜首度認了　高雄建迪士尼有困難：我願收回

世衛會稱「中國疫情公開、透明」 習近平：2年內金援各國20億美元

世衛會稱「中國疫情公開、透明」 習近平：2年內金援各國20億美元

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面