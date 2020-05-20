嘉市推免費C肝篩檢　鼓勵30歲未篩檢市民踴躍受檢

▲嘉義市推免費C肝篩檢。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

衛生福利部嘉義醫院配合嘉義市政府C肝篩檢計畫，於西區福安里起跑辦理社區篩檢活動。雲嘉南地區因過去環境因素，存有許多C肝隱藏性高風險族群，嘉義市更是C肝重災區，今年計畫深入社區為沒接受過C肝篩檢的30歲以上嘉義市民免費服務。

黃先生因肝硬化就醫，在治療C肝成功後，相隔5年於今年初竟發現罹患肝癌。所幸病人十分配合定期回診，及早發現，腫瘤只有兩公分大，經過醫師進行局部微創電燒治療切除病灶，恢復狀況良好無再復發。黃先生感謝陳詩典醫師救了他兩次，家人也頻頻道謝。

▲民眾接受C肝篩檢 。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義醫院副院長暨肝膽腸胃科醫師陳詩典表示，C型肝炎是透過血液和體液傳染，容易造成肝硬化及肝癌，最有效的防治作為就是「立即接受篩檢、早期發現早期治療」，只要抽血檢查出血液中有病毒，就可使用健保口服新藥治療C肝，一個療程約3個月，由中央健保全額給付，病人配合按時服藥治癒率更高達98%以上。

中部海線名人近期因肝癌換肝，陳詩典醫師提醒民眾末等到肝硬化才治療，雖治癒成功率相同，但持續追蹤超音波期程較長，而且罹患肝癌風險較高。陳詩典提醒「脂肪肝」也是造成肝硬化肝癌的重要原因之一，C肝易合併脂肪肝、糖尿病、腎臟病，這些慢性病族群病人建議也主動篩檢C肝，定期追蹤，以確保身體健康。

▲c肝有藥醫，肝緊來補檢早醫保平安 。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義醫院黃元德院長也說到，嘉義醫院全力支持嘉義市C肝篩檢計畫，本次負責福安里、竹圍里、保安里、北門里、過溝里的社區篩檢，呼籲有接到通知單的民眾踴躍出席。另外提醒罹患肝病之病人，目前疫情稍緩，只要配戴口罩以及勤洗手，到醫院檢查是安全且必要的請民眾勿耽誤就醫時機！

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