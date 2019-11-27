影／國際扶輪社飛越2578里送愛　幫緬甸小學完成建校啟用

記者郭世賢／新北報導

「不論在世界哪個角落，有需要就有我們的身影」一直本持著身為扶輪人、愛己及人用心改善世界的國際扶輪3490地區總監張秋海，飛越2578公里遠的緬甸勃固，看到這個超過一甲子的甘妮小學，學生居然在搖搖欲墜的草屋內，這樣惡劣的環境下就學，馬上與地區世界服務團隊決定幫助這所學校募款建校。

▲ 國際扶輪社飛越2578里送愛，幫緬甸小學完成建校啟用。（圖／呂國寶提供，下同）

這座「甘妮小學」建於1955年，迄今已經有60多年的時間，當時建造時僅以簡陋的木造椰子樹臨時搭建而成，學校位處於低窪地區，逢雨必淹汪洋一片，加上年久失修搖搖欲墜，根本無法遮風蔽雨，衛生飲水環境也相當惡劣，嚴重影響學生健康與就學。

▲ 這座「甘妮小學」建於1955年學生居然在搖搖欲墜的草屋內，這樣惡劣的環境下就學。

因此，國際扶輪3490地區總監張秋海與WCS世界地區服務團隊於2018年3月9日組團實地考察了解狀況，看到上百位熱情的當地居民與和前來迎接無暇殷殷期盼的小朋友眼神，在與當地村長進行多次會議的溝通與修改，確定了2019-2020年度地區世界社區服務WCS「緬甸甘妮小學興建工程」暨「水資源」建設捐贈計畫。

「小孩的教育不能等！」為了避開雨季，以及繁瑣的募款時程，時任總監當選人的張秋海一刻也不得閒，立即與世界服務團隊，拜訪近百位社長當選人，取得大家的認同，以先行開工再來募款的應變措施，代墊設計開工的建造經費，在2018年10月26日緬甸勃固地區近430戶人家近兩百多位的居民一同見證下正式動工。

▲ 國際扶輪社幫緬甸小學建校。

這個計畫總經費高達近2千萬，校地是由當地政府撥地總面積近千坪，國際扶輪3490地區包括新北、基隆、宜蘭、花蓮四個分區募款及國際扶輪全球獎助金，總共蓋一座操場、9間教室，1間校長室、1間老師辦公室及一間室內大禮堂，還有一座現代化雨水節能系統的廁所，並改善飲水衛生狀況建造了一座飲用水系統，期望透過這一次的世界社區服務活動，讓這個430戶近2500人口的教育可以在良好的環境下安心讀書。

「十年樹木百年樹人，教育是翻轉貧窮的最佳途徑」，經過626天的設計建造，國際扶輪3490地區共近232人將於本周六2019年11月23日前往緬甸甘妮小學舉行啟用典禮，一起迎接這所集大家的愛心與熱忱，遠在2578公里的緬甸勃固省教丹鄉甘尼村三百多位的學生，有一所安全安心的校園，嘉惠未來的主人翁創造一個可以安心讀書及成長的環境。

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