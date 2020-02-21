嘉縣C肝篩檢活動再啟動　東石、太保、鹿草三鄉鎮重點服務

▲嘉義縣C肝篩檢。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣啟動保肝除C PartⅡ計畫，利用夜間在東石、太保和鹿草衛生所巡迴村里設站篩檢，縣長翁章梁前往鹿草鄉下潭村活動中心慰勞第一線醫護人員辛勞，關心鄉親參與情形。翁章梁指出，C肝治癒率高達95％以上，接受篩檢是清除C肝的第一步，收到通知單的鄉親，一定要踴躍接受篩檢，「護好自己的肝，人生就是彩色」。

▲嘉義縣縣長翁章梁下鄉關心C肝篩檢狀況，並慰問工作人員。（圖／記者翁伊森翻攝）

衛福部統計資料指出，台灣平均每40分鐘就有一條生命因為肝病而死亡，每年約13,000人死於慢性肝病、肝硬化和肝癌，慢性肝病及肝硬化是全國主要死因的第9名，肝癌則為全國主要癌症死因第2位。

嘉義縣幅員遼闊，醫療資源分散，早年有密醫及醫療衛生等問題，導致C肝發生率高於全國平均值，嘉義縣近年來積極展現消滅C肝決心，跨縣市連結長庚、慈濟、聖馬、嘉基..等各大醫院，設置C肝外展門診，與全國同步成為開設外展門診最多的縣市，獲得鄉親的正面的肯定。

嘉義縣以以「篩檢支持治療」方式，108年完成六腳、義竹、阿里山30-79歲未篩民眾的C肝普篩，阿里山是全國第2個C肝清除完治鄉鎮，治療率高達94%。109年保肝除C PartⅡ活動再度出發，標的鄉鎮為東石、太保和鹿草，配合廣播及發通知單方式，以夜間及假日逐村設站進行篩檢。

翁章梁表示，我國預計在2025年達成C肝完治，過去因為醫療不發達，C肝潛藏患者多，現在C肝治療已經納入建保，縣府還把醫療到庄頭，C肝若不治療，可能面臨肝癌風險，隨著醫療的進步，C肝治癒率高達9成5以上，接受篩檢，快快治療，治療C肝真的很簡單，呼籲鄉親互相提醒，見面問一句「C肝篩了沒?」，收到通知單的民眾，一定要到設站地點或衛生所進行抽血。

嘉義縣衛生局代理局長趙紋華表示，有效的篩檢及治療是目前消滅C肝的唯一辦法，也是一大挑戰，為照護鄉親身體健康，東石、太保、鹿草三鄉鎮會有3輪的村里設站，相關篩檢行程公布在衛生局網站查詢。