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同志團體批柯文哲不懂同志議題跟民主價值：他發文動機恐有選情考量

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▲彩虹平權大平台執行長呂欣潔。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲彩虹平權大平台執行長呂欣潔（圖左）。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

台北市長柯文哲26日晚間在臉書坦言2018年平權公投時投「廢票」，並解釋「價值」與「人權」議題，不該用投票拼輸贏，應有更佳的方式解決衝突，而非擴大衝突。對此，臉書「彩虹平權大平台」稍晚以4點論述回應柯文哲，並直批他不僅該增進對同志及性／別議題的了解，也需加強對於民主價值的理解。

柯文哲曾在美國演講時自曝針對平權公投投下反對票，但仍舉行同志大遊行，代表台北市是高度容忍的城市，但由於史上首次全球線上同志大遊行將於台灣時間27日下午登場，臉書「高雄同志大遊行」透露將以台灣高雄名義參與「東7-9時區」的演出，然而其嘉賓名單包括柯文哲，再次引發熱議，柯文哲因此在臉書回應爭議，並作上述表示。

對此，「彩虹平權大平台」歸納出4點回應。第一點，「柯市長認為民法不讓同性結婚違憲，又覆述反同團體的說法？」他們表示，現行《748施行法》確實以專法而非民法婚姻章的方式，保障同性婚姻相關權利，但此專法仍「遵守憲法」與「公投結果」的立法與修法方式，所以對一個首都首長再次覆述反同團體的「專法不尊重公投結果」的說法，感到疑惑與難以理解。

第二點，「口口聲聲說性平教育重要，但北市性平委員會遴選黑箱、委員欠缺性平意識？」該平台直批，若柯文哲真心認為性別平等教育影響甚鉅，為何放任台北市教育局下的性平教育委員會遴選運作黑幕重重，讓同一團體曾有反同言論的兩位代表進入掌管？「長期推動與關心性別平等教育的團體們都很清楚，台北市政府內最不同志友善的局處，就是教育局」，在市府內討論同志權益保障的議題，只要碰到教育局，肯定是百般推託、延遲，甚至竄改會議紀錄。

第三點，「不用公投票對公共議題表態，卻在兩年後對議題公開投廢票，並非民主真諦！」該臉書質疑，柯文哲在此時間點發「廢票文」的動機，是否有其他地區的選情考量，而非關心及重視同志議題及性／別議題？而柯文哲認為「廢票不廢」、投廢票的理念是公投的真諦，卻又稱「願民主價值更深化台灣」，這兩種想法明顯背道而馳，可見他不只需增進對同志議題、性／別議題的了解，也需加強對民主價值的認識及理解。

「性平友善首都，首長發言應慎思」為第四點。「彩虹平權大平台」指出。台北市作為首都，在同志平權、性別平等的議題上，這些年其政策和行政作為固然對全台的性平業務推動有示範性作用，第一線府內的公務同仁也都在職責範圍內，努力推動同志權益保障的工作。

但從90年代以來，歷任台北市長在任內對於同志遊行、同志權益等議題的表態和作為，都有其個人的政治判斷和顧慮，「彩虹平權大平台」作為公民倡議團體，必須嚴正提醒所有的政治人物，「您的表態、行動都將對台灣社會造成深刻的影響，更關係到每一位同志的生命和生活」，切莫因為一時政治情勢的判斷和個人因素，犧牲台灣同志社群的權益和福祉。

另外，彩虹平權大平台執行長呂欣潔也發文表示，「為什麼端午連假的晚上還不讓同志團體休假，為什麼～～～～而且文哲，明天高雄其實沒有遊行啊！！！！世界遊行也是線上虛擬的啊啊啊啊～～～～你說支持人人平等但是投廢票然後平等輸了你還這麼驕傲，這邏輯我真心不解啊啊啊啊」。

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