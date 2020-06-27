陳佩琪發文逆時中質疑不普篩　柯文哲：不用搞到大家太緊張

▲柯文哲。（圖／資料照）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲的妻子陳佩琪，26日晚間再「逆時中」於臉書發文，質疑不普篩的防疫策略，但沒多久就刪除部分提及普篩的內容，引發網友質疑。對此，柯文哲27日受訪表示，「普篩做得少也許會低估疫情，但是也不至於差很多」，還和一旁的吳益政笑說，「你看，我就要要常常帶她出來，不帶出來就有事！」

日前爆出的日籍女學生確診事件，引發外界針對普篩與否的討論，但指揮中心目前不主張，連向來對防疫都有一套想法的柯文哲也認同，強調不普篩在科學上得住腳，「沒什麼好批評的」。

但沒想到，陳佩琪26日在臉書抒發見解，對於疫情指揮中心不普篩的理由相當不以為然，直言指揮中心只說普篩的壞，還一直強調台灣很安全，指揮官陳時中更到處趴趴走宣傳觀光，久而久之民眾戒心降低。她表示，普篩、不普篩後，有一小部分偽陰性的結果是一樣的，但大家可有想過，普篩可以抓出陽性確診病例這件事嗎？

但不久後，陳佩琪隨即刪除相關段落的內容，並在文章留言處回應；面對網友質疑心虛，陳佩琪說，「刪那段沒心虛啊，只是不想挨罵而已」。

對此，27日人在屏東、高雄輔選的柯文哲表示，普篩這些都有科學根據，該作的政府還是會作，台灣在這次疫情的盛行率相當低，真的做出來確診的百分比不高，所以有時候反而造成解讀上的困難。普篩做得少也許會低估疫情，但是也不至於差很多，「到現在為止台灣的防疫還是做得不錯，但是全世界還是在燒，所以要保持警戒」。

柯文哲呼籲，也不用搞到大家都太緊張，總是要在疫情控制跟經濟發展之間求取一個平衡。