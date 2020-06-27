大巨蛋無施工日誌是「契約漏洞」？　黃國昌駁柯文哲：是當年刻意厚待遠雄

▲台北大巨蛋。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

大巨蛋復工爭議持續延燒，無黨籍台北市議員林亮君繼日前踢爆大巨蛋偷偷裝吸音棉後，25日再度爆料大巨蛋沒有施工日誌，質疑批遠雄睜眼說瞎話，台北市長柯文哲26日則坦言，「這就是BOT契約的漏洞」。對此，前時代力量立委黃國昌27日表示，這不是「契約漏洞」，而是當年台北市政府簽約時，刻意厚待遠雄的選擇。

林亮君25日在臉書表示，針對大巨蛋爭議，有網友提供建議可向遠雄調施工日誌，就能知道到底在搞什麼鬼，但整個大巨蛋園區目前「沒有施工日誌」，只因遠雄聲稱「現在是停工，所以當然沒有施工日誌」。

林亮君怒轟，這完全是睜眼說瞎話，分明大巨蛋就還在進行14項工程，5年來從沒屋頂蓋到有屋頂，「這都不是施工？」、「怎麼會沒有施工日誌？」但做為業主和主管機關的台北市體育局和建管處，居然就接受遠雄的說法。

面對議員再度爆料大巨蛋弊端，柯文哲26日受訪時表示，政府的工程都有施工日誌，不過BOT變成施工日誌是對方負責，「這就是BOT契約的漏洞」。他解釋，BOT也不是只有大巨蛋，應該全部調查，像這就是三權分立，行政部門在立法部門監督下，有問題就拿出來講，「那時候一問的確有漏洞，政府自己的工程會有施工日誌，可是如果BOT理論上是全部做好再給我們檢查」。

▲台北市長柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）



對此，黃國昌27日表示，這兩天大巨蛋是否偷偷施工的爭議，進一步引發「為何遠雄沒有提供施工日誌」的問題，遠雄強硬聲稱其沒有義務提供，柯文哲則表示「這是契約漏洞」，應該全面檢討BOT契約的規定。黃國昌說，看了這個新聞以後，他感到非常詫異，原因在於台北市政府怎麼會提供社會大眾這種錯誤資訊？官員都忘了嗎？

黃國昌指出，當初在台北市政府針對大巨蛋招標所公告的「契約草案」中，遠雄依約必須交付「工程興建紀錄」，但是台北市政府在2004年與遠雄研商「興建營運契約」時，此條文遭到刪除，免除遠雄此項義務。因此，監察院在2009年對大巨蛋案所提出的糾正案中，就曾經指摘此不當的契約條件放寬，將弱化臺北市政府的監督能力。

黃國昌認為，這不是「契約漏洞」，這是當年台北市政府簽約時，刻意厚待遠雄的選擇。他並質問，當初台北市政府誰決定優待遠雄而削弱自我監督功能？誰又應該負責？

黃國昌強調，這才是事情的原貌與問題的根源，對於柯文哲所言「這就是BOT契約的漏洞」的說法並不正確。

▼黃國昌表示，遠雄沒提供大巨蛋施工日誌，絕非「契約漏洞」。（圖／取自黃國昌臉書）



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