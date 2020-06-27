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瑞幸咖啡29日在那斯達克停牌　股價3個月崩跌9成

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▲瑞幸咖啡,星巴克,小藍杯。（圖／視覺中國）

▲大陸瑞幸咖啡將在美股那斯達克停牌。（圖／視覺中國）

記者陳政錄／綜合報導

大陸瑞幸咖啡（Luckin Coffee）因假帳風波，確定於29日起從美國納斯達克下市，股票將成為壁紙。在此之後，瑞幸還將於7月5日在北京召開股東大會，藉時將討論免去董事長陸正耀職位，黎輝、劉二海等高管的董事職務，還有瑞幸審計委員會主席邵孝恆的獨立董事職務。

瑞幸咖啡（Nasdaq：LK）26日晚間在官網發布公告，宣布撤銷召開聽證會的請求，並且美國那斯達克法律總顧問辦公室已通知瑞幸咖啡，公司股票將於6月29日開盤時停牌。

▲▼瑞幸咖啡近月股價崩跌。（圖／截圖資訊來自那斯達克、維基百科）

▲瑞幸咖啡近月股價崩跌。（圖／截圖資訊來自那斯達克、維基百科）

由於4月2日報出的財務造假事件，瑞幸公告顯示，2020年5月22日，公司根據《市場規則》4820條要求在那斯達克聽證會區小組舉行口頭聽證會，而後於聽證會在6月25日舉辦的前一天，瑞幸公司通知那斯達克撤回前述聽證會請求，並且不尋求撤銷或保留上市資格人員將公司從那斯達克退市的決定。

因此，那斯達克通知瑞幸咖啡，公司股票將於2020年6月29日開盤時停牌，並且在所有上訴期到期後，那斯達克將發布一份「25號表格」的摘牌通知。停牌後，瑞幸股票將從6月30日起，從該市場停止交易。

受此訊息影響，瑞幸咖啡股價盤前跌幅超過30%，開盤後四次觸發熔斷，目前跌幅達到54%，報每股1.38美元。

瑞幸咖啡是在今年4月2日披露，自查發現公司首席運營官劉劍財務造假，牽涉約22億元人民幣交易額，公司董事會成立特別委員會，進行內部調查。

▲▼瑞幸咖啡（luckin coffee）。（圖／路透）

▲瑞幸咖啡（luckin coffee）透過即時配送、新零售等理念，一度在中國大陸市場威脅星巴克的龍頭寶座。（圖／路透）

而後，瑞幸咖啡曾兩度收到那斯達克的下市通知，美國多家律師事務所指控瑞幸咖啡違反證券法，那斯達克交易所也認為瑞幸咖啡未能遵守規則、捏造交易，未能在規定期限內提交年報。

至此，這家原先計畫打敗星巴克，靠著不斷融資，成功於2019年5月在美國那斯達克上市的中國新零售咖啡品牌，神話趨近破滅，股價從3個月前的每股25.63美元，跌到如今的1.38美元，跌幅超過9成；但據陸媒報導，瑞幸咖啡目前於中國大陸的4000多家門市，仍正常營運。

《澎湃新聞》報導，瑞幸咖啡將於7月5日召開臨時股東大會，擬討論通過的決議為免去陸正耀在董事會的職務、黎輝與劉二海的董事職務以及邵孝恆的獨立董事職務。

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