瑞幸咖啡未提交2019年財報　再被那斯達克要求退市

▲瑞幸咖啡去年風光在那斯達克上市，但不到一年就傳出財報造假事件，面臨退市。（圖／翻攝Nasdaq）



記者蔡紹堅／綜合報導

瑞幸咖啡23日發布公告指出，公司在17日收到那斯達克發出的第二份退市通知，原因是未能提交2019年的年報。瑞幸還提到，公司一直努力探索盡快提交年度報告的可能方法，但因新冠肺炎疫情導致的財務報表編製流程延遲以及先前披露的內部調查的懸而未決，仍無法提交年度報告。

根據《北京商報》報導，瑞幸咖啡上月因財務造假接到那斯達克退市通知，當時瑞幸咖啡表示，公司計劃要求舉行聽證會，並且在該聽證會結果出來前，瑞幸咖啡股票將繼續在那斯達克市場交易。但過了一月，聽證會還未舉行，瑞幸咖啡因未能按時提交年報再次收到退市通知。

▼瑞幸咖啡去年成功赴美上市，創辦人錢治亞（左）在時代廣場4號前留影。（圖／Nasdaq）



對於2019年的年報未能提交，瑞幸咖啡4月底曾指出，由於受新冠肺炎疫情的影響，公司的業務和員工因全國的防控措施和旅行限制受到影響，導致2019年年報準備時間受到了延遲，同時，公司董事會已組成特別委員會進行關於財務數據造假的內部調查，因此，瑞幸咖啡將無法如期提交年報。

瑞幸咖啡首次被那斯達克要求退市時，瑞幸咖啡曾表示，將要求那斯達克聽證會小組舉行聽證會。瑞幸咖啡董事長陸正耀也說，那斯達克不等最終調查結果就要求公司退市，出乎意料，感到失望，堅信瑞幸咖啡的商業模式和商業邏輯是成立的，公司如果退市，將會傾盡全力維持門店運營，竭盡所能挽回股東損失，讓瑞幸這個品牌能夠走下去。

北京新世紀跨國公司研究所副所長、全國企業合規委員會專家委員會專家丁繼華表示，從公告上來看，瑞幸咖啡對前期的內部調查懸而未決，這說明該公司在過去4個多月都還沒有最終結論。

丁繼華認為，瑞幸咖啡不能在規定時間提交年度報告，因為提交年度報告需要在年度報告上披露調查情況、調查進展、現查明的情況等，而目前該公司調查信息沒有向外界公開，外界也不清楚調查進展到什麼程度、調查涉及到多少人員以及公司存在哪些問題等，所以並不確定該公司不能提交年報的真正原因究竟是真的調查懸而未決還是以此理由在拖延。

丁繼華提到，根據那斯達克相關程序，企業不能在規定時間提交年度報告，就會收到相關通知，這是正常現象，對於瑞幸咖啡來說，當務之急就是開展全面調查，把調查信息毫無保留地向投資者全面公開，然後再走正常的上訴聽證會或者通過別的途徑來處理。