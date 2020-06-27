瑞幸將退市「40分鐘熔斷6次」　股價暴跌5成「最後竟又漲到熔斷」

▲瑞幸咖啡去年風光在美上市，今年就爆出財報造假面臨退市。（圖／Nasdaq）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸咖啡品牌瑞幸咖啡（Nasdaq：LK）26日宣布將撤回之前舉行聽證會的要求，表示股票將在6月29日於那斯達克停牌，進行退市備案。消息傳出後，瑞幸咖啡隨即在那斯達克暴跌，並觸發了6次熔斷，跌幅達54％，報1.38美元，但值得注意的是，第6次的熔斷卻是漲幅過大觸發。

那斯達克26日開盤前，瑞幸咖啡的股價就已經暴跌超過20％。

開盤之後約2分鐘，瑞幸咖啡立刻觸發了第1次熔斷，隨後恢復交易，跌幅為23％。

開盤不到10分鐘，瑞幸咖啡觸發了第2次熔斷，熔斷前跌幅為30%。

開盤約17分鐘，瑞幸咖啡觸發了第3次熔斷。

開盤22分鐘，瑞幸咖啡股價逼近歷史新低，觸發了第4次熔斷。

開盤27分鐘，瑞幸咖啡觸發第5次熔斷，跌幅擴大到60％，股價更創下1.16美元新低。

開盤34分鐘，瑞幸咖啡觸發第6次熔斷，這次卻是因為漲幅太大向上觸發熔斷。

瑞幸咖啡4月爆出財務造假醜聞，股價曾跌到1.33美元，26日宣布即將停牌後，股價在盤中一度跌到1.16元，再度創下新低。

▼造假案爆出後，瑞幸咖啡的股價崩跌9成。（圖／翻攝Google）



停牌在即，瑞幸咖啡27日上午發出中文聲明，表示在中國大陸消費市場方面，瑞幸咖啡4000多家門店將正常運營，近3萬名員工仍將一如既往的為用戶提供優質產品和服務，「公司衷心感謝廣大消費者的支持厚愛，並再次為事件造成的惡劣影響向社會各界誠摯道歉。」

對於瑞幸咖啡的聲明，大陸網友留言相當踴躍，有很大一部份人都正面看待，「那就回國發展吧，給我挺住。」「會一如既往的支持瑞幸的，瑞幸咖啡是中國咖啡品牌，是中國唯一一個和星巴克一樣的咖啡品牌，只要瑞幸還開著，就算和星巴克一個價了，我也會選瑞幸的。」「沒喝過瑞幸，但衝著這份敢擼華爾街反饋到國內消費者身上的勇氣給你點讚，算是為國爭光，下次一定去喝。」

不過，也有一些人毫不留情開罵，「為了慶祝退市，優惠券是否來一波？」「太好了，民族之恥。」「作為瑞幸的粉絲對於惡劣事件表示痛心，造成的損失表示惋惜，但作為消費者對品牌的認可是從內而外的，從味道價位包裝設計門店裝修等，無一不體現瑞幸面對中國消費者的真誠與性價比，一家企業彌補聲譽是長久戰，希望貴公司積極調整管理模式，拿出代表中國的誠信繼續發展經營。」

▼瑞興咖啡在美上市時，創辦人錢治亞（左）在那斯達克外（時代廣場四號）留影。（圖／Nasdaq）

