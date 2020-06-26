佯收古物卻偷茶葉　竹崎警破獲假古董商起出470斤茶葉

▲竹崎分局破獲古物商3人組竊盜集團 起出大量茶葉。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣警察局竹崎分局日前偵破專門在山區住宅行竊茶葉及貴重財物之竊盜集團，共逮捕41歲、37歲張姓及26歲林姓等3名犯嫌，查扣做案用手套、萬能鑰匙、鈑手、鐵橇、無線電話機、上衣、失竊茶葉35大袋共計470台斤、現金新臺幣6,000元等贓證物。全案由竹崎警分局專案小組依竊盜罪嫌擴大偵辦中。

▲竊嫌所使用犯罪工具 。（圖／記者翁伊森翻攝）

竹崎警分局瑞里派出所、太平派出所月中分別受理轄區住宅竊盜案，被害人表示，遭竊茶葉共計470台斤與現金11萬餘元等財物。案發後第一時間分局長謝政憲即刻指示由偵查隊、瑞里所、太平所等單位組成專案小組，並請刑事警察大隊支援，全力投入共同偵辦。

▲假古物商3人組竊盜集團贓物及犯罪工具 。（圖／記者翁伊森翻攝）

警方依據案發現場採集跡證及周邊監視影像過濾身分後，立即鎖定白色自小客車張姓車主涉有重嫌，展開全力追緝。追緝過程中，張姓犯嫌等3人做案後多次變換交通工具、路線等方式來逃避查緝，經警方多日跟監埋伏，終於掌握犯嫌位於台中市北屯區某租屋處所，

3名犯嫌食髓知味，再度前往嘉義縣梅山鄉山區尋找做案目標時，專案小組在跟監掌控車輛後予以攔查，當場在車內查扣做案工具等物品，另前往竊嫌位於台中市、南投縣等租屋處找回被害人失竊茶葉共470台斤、贓款新臺幣6000元等物品。專案小組詢問張嫌等3人何以穿著印有「萬物皆收」字樣古董回收T恤，犯嫌坦承想藉以古物、家俱回收名義來掩蓋行竊犯行。在場員警聽後直搖頭原來「萬物皆收」是「萬物皆偷」。



竹崎警分局長謝政憲表示，嘉義縣阿里山高山茶春茶競賽剛結束，梅山鄉太平、瑞里等山區為茶葉產區，所以茶葉行情價格看漲，因此該集團竊賊鎖定山區高單價茶葉行竊，警方已規劃轄內防竊勤務，並呼籲大家要注意防範該類竊盜手法案件。

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