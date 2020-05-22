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新竹縣茶園復耕有成！11年120.9公頃　繼東方美人後雲裳烏龍再創口碑

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▲新竹縣茶園復耕有成！11年120.9公頃　繼東方美人後雲裳烏龍再創口碑。（圖／新竹縣政府提供）
▲竹縣推動復耕茶園第11年，面積將達120.9公頃。（圖／新竹縣政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

為解決茶菁短缺問題並提升茶產業競爭力，新竹縣自2009年起推動「茶園復耕計畫」，每公頃由縣款編列預算三年補助8萬元，分別為第一年每公頃獎勵5萬元，第二年獎勵2萬元，第三年獎勵1萬元，並同步爭取行政院農業委員會農糧署新植茶園補助計畫每公頃補助5萬元，輔導農民辦理茶園復耕。10年來辦理茶園復耕面積共計108.38公頃，2019年預計辦理復耕面積約12.55公頃，11年來的總復耕面積將達120.9公頃，全縣茶園面積漸增並趨穩定，慢慢恢復竹縣「茶鄉」之美譽。

▲新竹縣茶園復耕有成！11年120.9公頃　繼東方美人後雲裳烏龍再創口碑。（圖／新竹縣政府提供）

▲2019年以「雲裳烏龍」為名，首度舉辦冬季高山烏龍茶競賽。

新竹縣目前種植茶葉面積，分為新埔鎮21公頃、五峰鄉26公頃、北埔鄉29公頃、尖石鄉38公頃、湖口鄉52公頃、峨眉鄉63公頃、關西鎮175公頃等，年總產量約504公噸，目前全縣有5班茶葉產銷班，經營規模合計95公頃，班員人數98人；尖石、五峰鄉茶葉面積於近10年成長約8倍，並以發展半發酵茶類之高山烏龍茶為主，2019年以「雲裳烏龍」為名，首度舉辦本縣冬季高山烏龍茶競賽，消費者接受度頗高。

而峨眉、北埔及關西等鄉鎮部分茶農自行製茶，尤以夏、冬兩季製成之重發酵茶類東方美人茶(膨風茶)為主，東方美人茶為本縣主力扶植的特色茶產業，在台灣特色茶市場極具競爭力，常於比賽結束後即銷售一空，惟仍有茶菁原料不足問題，部分需向鄰近桃園龍潭及苗栗頭份等地購入，以應茶葉加工需要。

▲新竹縣茶園復耕有成！11年120.9公頃　繼東方美人後雲裳烏龍再創口碑。（圖／新竹縣政府提供）

▲雲裳烏龍。

為協助峨眉、北埔等鄉鎮農友茶園復耕，增加茶葉生產面積，縣府亦將持續結合行政院農業委員會農糧署「台三線茶園新植示範區」計畫，協助茶農參與本案進行茶園新植工作，每公頃除獲本府3年8萬元獎勵金外、農民於第2年進行產銷履歷驗證申請，於第3年取得產銷履歷驗證後，亦可獲得農糧署3年20萬元獎勵(第一年10萬、第二年5萬、第三年5萬)。

農業處長范萬釗提到，新埔、關西部分茶園原以種植青心大冇品種為主，近年因茶飲量原料需求增加，逐漸更新為台茶17及台茶1號，供應本地粗製茶廠製作成「條索狀」茶乾再供應後端飲料廠製作綠茶及包種茶。

台茶17 號及台茶1 號雖具高產特性，惟風味較平淡、較不具特色，製作茶飲料常須與其他品種併堆以提升風味。但農業處表示，為提升本縣新植茶園競爭力，還是建議茶農仍應選擇適製性高的品種為佳，如廣適製性品種青心大冇。有任何栽培管理暨製茶技術問題都可以洽詢農委會茶葉改良場提供專業建議。

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