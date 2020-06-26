陳佩琪「逆時中＋逆老公」挺普篩　遭網砲轟後急修7次文：不再對疫情發言





▲陳佩琪支持普篩，遭到大批網友砲轟後，緊急修改內文。（圖／翻攝自陳佩琪臉書粉專）

政治中心／綜合報導

屢次發表「逆時中」言論的台北市長柯文哲妻子陳佩琪，在26日於臉書中砲轟不實施普篩理由，結果遭到大批網友砲火攻擊。對此，陳佩琪將普篩等內文全數刪除，並且留下「往後不會再對醫療或疫情做任何發言」等言論。

陳佩琪26日於臉書上質疑，以專業公衛立場來看，到底是有症狀者再驗，還是以普篩方式對不特定族群大量篩檢，哪種對台灣最好？中央流行疫情指揮中心曾提及台灣不普篩的理由，就是擔心會有偽陽性和偽陰性的問題，並未說出普篩好處，「我聽了實在憋很久」。

陳佩琪表示，其實每種檢驗、檢查都有偽陽性和偽陰性，但都比正確率還低，不知公衛專業上真的有需要為了少數的偽陽性和偽陰性，漏失了許多可能的確診患者嗎？「回過頭來，不普篩是為了檢驗有偽陽性和偽陰性，難道醫生們不會覺得奇怪？」

▲台北市長柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）

然而陳佩琪此次的言論，除了不贊同衛福部長陳時中之外，還「逆老公」柯文哲。因為柯文哲在同一天上午受訪時，就針對普篩議題回應道，沒有擴大篩檢是有公衛基礎，「因為台灣的盛行率很低，在這種很低的狀態下做大量篩檢在科學上不合理」，沒有做大量篩檢在公共衛生科學上是站得住腳，所以沒什麼好批評。

面對陳佩琪「逆時中」又「逆老公」的言論，網友們瘋狂在留言處砲轟，「原來這次是你先生扮白臉，妳扮黑臉啊。妳不膩我們看得很膩」、「您都說是高度公衛專業了...」、「台北巿是首都，可以請首都先示範全民普篩」、「要不要跟柯文哲先打一架講好說法再來發文？」

隨後，陳佩琪在下午5時44分發文至下午6時37分這不到1小時的時間內，反覆修改了該篇文章共7次，最後將對於普篩的看法全數刪除，並補充「小兒科醫生懂臨床照顧病人，但的確沒公衛專業知識，謝謝大家的指正，往後不會再對醫療或疫情做任何發言」。

而陳佩琪也於留言處提到，「接觸者、居家檢疫、居家隔離、出國的、回國的、照顧病人的醫護都篩一遍，這一向是我的理念！又不是2300萬人抓來篩一遍。若永遠『嘉玲』，外國不是會對我們解封嗎？現在是以出現症狀當篩檢條件，當然日本女學生這次是以接觸者全篩，不管是否有症狀。」

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▼陳佩琪支持普篩原文。（圖／翻攝自陳佩琪臉書粉專，點圖可放大）

