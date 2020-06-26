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拒普篩是怕「偽陽性」　陳佩琪質疑「漏失可能確診者」：不覺得怪怪？

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▲愛擁抱台北慈善音樂演唱會，陳佩琪。（圖／記者湯興漢攝）

▲陳佩琪。（資料圖／記者湯興漢攝）

政治中心／綜合報導

一名日本女學生從台灣返回日本後，檢出新冠肺炎陽性，引發外界好奇感染源在哪，也讓普篩議題再度受到討論。就在台北市長柯文哲表示，沒普篩並沒有什麼好批評後，其妻子陳佩琪於臉書上發表新看法，質疑如果不普篩是因為檢驗有偽陽性、偽陰性，那「難道醫生們不會覺得奇怪？」

陳佩琪26日晚間於臉書上提到，以專業公衛立場來看，到底是有症狀者再驗，還是以普篩方式對不特定族群大量篩檢，到底哪種對台灣最好？這是高度的公衛專業問題。

陳佩琪回憶道，中央流行疫情指揮中心曾提及台灣不普篩的理由，就是擔心會有偽陽性和偽陰性的問題，並未說出普篩好處，「我聽了實在憋很久」，其實不普篩結果跟普篩後有一小部分是偽陰性的結果相同，但是否想到普篩後抓到的陽性確診病例的好處呢？其實每種檢驗、檢查都有偽陽性和偽陰性，但都比正確率還低，不知公衛專業上真的有需要為了少數的偽陽性和為偽陰性，漏失了許多可能的確診患者嗎？

陳佩琪表示，確診和偽陽性就是抓去關14天，這些人很多都是輕症或無症狀，不須負壓隔離病房， 不會造成防疫負擔，但卻可阻絕社區傳播途徑。偽陽性被誤關，有人誤被牽連，這是疫情之下不得不的社會成本，但「這些成本總比放任社區確診者趴趴走去傳染別人還好吧！」若結果是陰性但症狀像的話，還是要隔離，覺得有疑問再採就是了。

陳佩琪提到流感快篩也有偽陽性和偽陰性 ，但不可能因為這樣就不去做；若普篩可真實反映社區感染狀況，且其他國家也可據此對台灣解封，那自然是最好，加上以台灣防疫經費和醫護人力來看，普篩應無問題，但若是防疫經費不夠、怕造成醫護人力負荷的話另當別論，就把事情講清楚就好。

「回過頭來，不普篩是為了檢驗有偽陽性和偽陰性，難道醫生們不會覺得奇怪？」陳佩琪強調，台灣須建立一個能和諧對話、理性討論、尊重別人意見的社會，政策是應該可討論的，當有人質疑時，講清楚說明白就好，請別再冠「唱衰台灣防疫」、「否定人家防疫辛苦」的罪名了。

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