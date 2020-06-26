新冠疫苗「今年底、明年初」應能問世！吳尊友：但未必能成為免疫通行證

▲北京實施嚴格的防疫措施。（圖／記者任以芳攝）



記者邱茀濱／綜合報導

中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友今（26）日受訪表示，新冠病毒可能從此改變人類的工作、生活方式，除非找到有效的疫苗。但值得注意的是，他認為就算疫苗問世，也不一定能成為人類的「免疫通行證」。

據《中國青年報》報導，吳尊友認為，並非有了疫苗，人類就能一勞永逸！這源於幾個方面的因素，包含引起人類的冠狀病毒不只新冠，還有SARS及中東呼吸綜合症等等，但到目前為止，還沒有能用疫苗預防的冠狀病毒。

他進一步解釋稱，感染新冠病毒後，人體產生的免疫力持續時間尚不明確，其他冠狀病毒的抗體通常持續在半年至一年，而新冠病毒的抗體可以持續多久還有待研究。「最新的研究發現，以前感染過新冠病毒的人，幾個月後抗體就會下降，甚至下降到檢測不到。」

吳尊友表示，人類用疫苗預防疾病的原理是，當感染病毒後，人體免疫系統能自然產生保護，所以研發疫苗就是模仿自然感染到免疫的過程。換個話說，吳尊友認為就是「如果自然感染後，人體都不能形成免疫力，我們研製的疫苗也就沒辦法來保護人。」

他將新冠病毒形容成愛滋病，畢竟人類到現在還沒研發出有效預防愛滋病的疫苗，不過雖然新冠病毒沒有那麼極端，但也可能不像麻疹和其他傳染病那樣，透過疫苗可以產生長時間的保護。

「基於目前研究得出的結論，疫苗不一定是人類面對病毒的『免疫通行證』。」但吳尊友表示，應該說，目前疫苗還是當下最有希望的防控措施，無論是從世界或是從中國的研製情況來看，進展都非常順利。

最後，他還是透露，目前疫苗研發的工作都有進展，這些疫苗在今年底或明年初問世，「應該問題不大」。

▲吳尊友。（圖／翻攝中國政府網）



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