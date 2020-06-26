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「赤崁魁星餅」現蹤　台南古蹟限定神級商品再一發！

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▲因應7月重大考季即將到來，台南市政府又出新招，推出最新神級代言商品「赤崁魁星餅」，首度請出考試之神─「魁星」，正式登科上市。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲因應7月重大考季即將到來，台南市政府又出新招，推出最新神級代言商品「赤崁魁星餅」，首度請出考試之神─「魁星」，正式登科上市。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

近日在台南各大奉祀魁星廟宇的供桌上紛紛出現台南古蹟限定的新商品，讓廟方及前來參拜的考生們直呼新奇有趣。原來是因應7月重大考季即將到來，台南市政府又出新招，推出最新神級代言商品「赤崁魁星餅」，首度請出考試之神─「魁星」，正式登科上市，黃偉哲市長祝福各位考生逢考必中，一試成名。

黃偉哲市長表示，無論是成功洋芋片、至聖先師點心麵、媽祖賜芙、到日前的八家將乖乖，在在都掀起熱潮。現正適逢考季即將到來，為宣傳古蹟並配合市場需求，特別推出最新台南古蹟限定的「赤崁魁星餅」，首度邀請考試之神「魁星」代言，來為考生加持祝福。

▲因應7月重大考季即將到來，台南市政府又出新招，推出最新神級代言商品「赤崁魁星餅」，首度請出考試之神─「魁星」，正式登科上市。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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包裝具體呈現魁星踢斗、手持硃筆，獨占鰲頭的獨特形象，背面更有國定古蹟赤崁樓以及魁星的介紹，讓民眾能藉由「赤崁魁星餅」更瞭解認識珍貴的國定古蹟與魁星信仰。這次文化局也特別推出「光明無限」和「星空璀璨」兩個版本，助願考生考試順利、獨占鰲頭、金榜題名。

▲因應7月重大考季即將到來，台南市政府又出新招，推出最新神級代言商品「赤崁魁星餅」，首度請出考試之神─「魁星」，正式登科上市。（圖／記者林悅翻攝，下同）

文化局表示，赤崁樓文昌閣奉祀的魁星爺，每逢考季前來參拜的考生們總是絡繹不絕。魁星為五文昌之一，自古便是掌管學問及考試的神祇，庇佑學子們考試順利、金榜題名。魁星源自二十八星宿中的奎星，其狀似文字之書，因此被奉為文章之神，後因「魁」與「奎」同音，又有「為首」、「領頭」的寓意，所以便成為「魁星」。後世眾人所看到的魁星形象，也源自將「魁」字拆成「鬼」和「斗」二字，而成為鬼舉足而踢斗、手持硃筆、腳踏鰲魚的形貌，而有「獨占鰲頭」、「魁星點狀元」之說。

▲因應7月重大考季即將到來，台南市政府又出新招，推出最新神級代言商品「赤崁魁星餅」，首度請出考試之神─「魁星」，正式登科上市。（圖／記者林悅翻攝，下同）

除了最新的赤崁魁星餅，赤崁樓也在文昌閣現場設有祈福榜及2B魁星筆供擲筊祈取，更販售專屬的魁星祈願牌、功名筆等國定古蹟赤崁樓才買得到的限定商品。其實在考季期間，文化局先前陸續開發的成功洋芋片、至聖點心麵、天后豌豆酥、媽祖賜芙等商品也都是供不應求，除了包裝設計新奇有趣，讓民眾更加瞭解台南的歷史文化與傳統信仰，包括「一定要成功！」、「一定要致勝！」、「一定要保佑！」、「一定要幸福！」等正能量口號，更帶給考生滿滿祝福。

目前台南限定商品電話訂購宅配服務已經上路，讓大家在防疫期間也能彈指享受成功致勝、保佑幸福的好滋味，意者歡迎洽詢電話訂購專線06-2135518。掌握「台南限定商品」及其他台南古蹟最新訊息及活動詳情，歡迎持續鎖定台南市政府文化局網站及「藝遊台南」臉書粉絲專頁！

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赤崁魁星餅台南古蹟神級商品

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