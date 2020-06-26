台南國際芒果節盛大開幕　善化警周邊交通疏導車流

▲「2020台南國際芒果節」於走馬瀨農場盛大開幕，善化警方派員加強交通疏導外，並視車流量機動調派警力迅速疏導車流。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「2020台南國際芒果節」於走馬瀨農場盛大開幕，許多民眾衝著入園好康，一早就有一波入園車潮，善化警方也先前預期台84線車流量將比平日增加，除派員加強交通疏導外，並視車流量機動調派警力迅速疏導車流。

園方指出，凡名字有「愛」「文」「芒」「果」四個字其中一字，憑身分證件即可享門票免費入場，活動現場善化警分局交通組設有宣導攤位，針對「尊重行人路權」、「護老專案」、「酒後勿開車」及「大貨車內輪差」為主軸，透過「交通宣導九宮格」、「影片播放」等遊戲讓民眾了解交通安全的重要性。透過活潑小遊戲及交通安全小常識叮嚀，答對即贈送精美宣導品，參加民眾均聚精會神聆聽講解，且由家長帶小孩一起了解，加深交通安全規則、路權觀念等，有效讓交通教育向下扎根，建構人本交通觀念，宣導效果良好。

芒果為台南市最具代表性的農特產品，尤以甜美多汁口感細緻的愛文芒果受到國內、外消費者的青睞，每年夏天，台南芒果即進入盛產期，愛文芒果外表鮮艷、皮薄肉質細嫩、口感香甜且多汁，獲選為日本消費者最愛的台灣產品之一。

台南市長黃偉哲表示，很高興今天有來自國內各地的朋友一起歡慶台南國際芒果節；總銷量跟銷售成績一定是盛況可期。黃市長進一步表示，市府會持續努力，無論在農業、公共建設、治安、交通及觀光產業做好，期許一年比一年更好，這是我們努力的目標。

另外，台南市農會理事長梁順發也表示，暑假期間持續防疫工作，全家大小在家時，可一起動手製作簡易美味的芒果大餐，增進親子感情，提升家庭凝聚力，連續3週「2020台南國際芒果節」，歡迎全家大小一同出遊踏青一起來玩。

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