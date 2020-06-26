台南國際芒果節開跑　消防官稽查青果集貨場為芒果品質消費者權益把關

▲台南市政府消保官，前往玉井區青果集貨場加強查核宣導，維護芒果故鄉的好名聲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南國際芒果節26日於走馬瀨農場盛大開幕，黃偉哲市長強力行銷台南在地農產，並要求市府嚴格把關果農販售優質芒果，維護芒果故鄉的好名聲，吸引各地民眾湧進南市產地或青果市場選購。

為替消費者權益把關，市府法制處處長6月24日即偕同消保官前往玉井區青果集貨場，就販售芒果進行了解，並輔導小農們明確標示價格及販售品質良好芒果，切勿存有「簍面美美，簍底藏劣貨」的投機心態，自毀商機。





消保官並26日再至玉井區青果集貨場加強查核宣導，法制處表示，在南市芒果季節期間將不定期前往瞭解各類青果販售情形。果農及店家應該確保簍裝、盒裝芒果品質一致性，也提醒消費者選購簍裝、盒裝芒果時認明貼有安心標章的芒果，並應逐一檢視芒果的品質與熟成度，再行裝箱，如果已裝箱應請農民或業者開箱或開簍檢查，以免買到品質不一的芒果。





台南市農產運銷公司今年並推出「安心標章2.0」，民眾可於購買芒果後過磅，由該公司列印交易單據明細，標示農民編號、購買重量、追溯碼、客服電話，張貼於貨品上，萬一有品質上紛爭有利消費者溯源，進一步維護消費者權益。



民眾於購買芒果時如遇消費爭議問題，可先行與果農或店家反映協商，如無法獲得妥善處理，可撥打「1950」消費者服務專線洽詢，或進一步提供果農及店家的名稱，申請消費申訴。

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