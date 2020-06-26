南台灣唯一台南龍舟賽劃下圓滿句點　黃偉哲幽默祝福嗨翻全場　

▲2020台南市國際龍舟錦標賽，25晚上由市長黃偉哲主持閉幕及頒獎典禮，為冠軍隊伍送上30萬獎金，也為活動劃下圓滿句點。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



南台灣唯一龍舟賽在台南，3天吸引20萬人次參觀人潮！2020台南市國際龍舟錦標賽6月23日由100架無人機群飛揭開序幕，經過3天的水上激戰，25晚上由市長黃偉哲主持閉幕及頒獎典禮，為冠軍隊伍送上30萬獎金，也為今年精彩的「2020台南市國際龍舟錦標賽」劃下圓滿句點。





台南市長黃偉哲在上台頒獎前向台下熱情參與觀禮的民眾分送扇子，希望可以讓大家消消暑氣，接著以其獨特幽默親民的方式，用極簡約的致詞祝福今年台南國際龍舟賽能順利圓滿完成，便把舞台的焦點讓給參與激戰脫穎而出的選手們，接受大家的歡呼與掌聲。關心體育活動的市議員李中岑、沈震東、沈家鳳、李啟維、呂維胤和吳禹寰也到場參與閉幕及頒獎典禮，向選手們致意鼓勵。





黃偉哲說，台南國際龍舟賽除了是今年南台灣唯一的賽事，夜間競賽也是一大特色，此外，他也希望賦予這個龍舟賽有祈福驅除瘟疫的意義，希望大家都平安健康。隨著龍舟賽事的結束，台南還有好吃好玩的國際芒果節，號稱全球最大的虎鯨裝置藝術「安平虎鯨Orca」，以及10月的國慶煙火盛會等等，許多優質有特色的活動歡迎大家來台南進行一趟暑期旅行。

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體育處表示，今年龍舟賽報名隊伍共有99隊，2500餘人參加，競爭相當激烈。各方龍舟好手為了爭金奪銀，展現團隊合作精神，為爭取最佳成績的努力，令人感動。今年最緊張刺激、競爭也最激烈公開男子組大型龍舟比賽，計36支勁旅爭奪第一名30萬元獎金，進入決賽的有「喬美餐廳」、「南部消防龍舟隊」、「動物園」，這幾支隊伍都實力堅強，競賽過程相當精彩激烈；最後由喬美餐廳勝出，拔得頭籌，從黃偉哲市長手中獲得30萬元獎金，同時也當場大方捐出獎金，捐贈台南南北家扶中心各5萬元，其餘20萬元則當作是培育選手的獎勵基金，讓閉幕頒獎典禮現場氣氛火熱到最高點。



在熱鬧激烈的龍舟競賽結束後，大會依循古禮舉行封江等儀式，感謝眾神明保佑龍舟賽期間風調雨順，平安順利，也與熱情參與的民眾相約2021台南端午龍舟活動再會。

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