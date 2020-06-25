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中市府開罰中火並勒令停工　政院：明顯未依法行政

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▲行政院發言人丁怡銘 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院發言人丁怡銘 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

台中市政府25日中午裁處罰款200萬元，並勒令2號機停工，台電鄭重回應，面對台中市政府對電廠員工的恐嚇行徑，台電必將盡一切努力保護電廠員工，讓這些為台灣穩定供電努力的同仁，能有免於恐懼的工作環境。行政院發言人丁怡銘強調，政府相關部門會依法行政，也應該依法行政，中市府對合法運作的台電機組開罰的作為，明顯未依法行政。

台中電廠2號機24日晚間點火測試，台中市政府立即派員進廠稽查，今日中午裁處開罰200萬元，並勒令2號機停工，同時要求接受環境講習。對此，台電反問台中市政府，面對法律，市府依據自己的喜好隨意解釋，視中央主管機關如無物，甚至無視自己的種種違法行徑。

台電強調，如今臺中市政府無視環保署及行政院訴願審議委員會等權責機關的決定，一意孤行，一再違法開罰台中電廠，台電定將依法救濟，並針對台中市政府公務員種種違法瀆職行徑對台電與台電員工造成的侵害，請求國家賠償。

行政院發言人丁怡銘表示，政府相關部門會依法行政，也應該依法行政，台中市政府針對合法運作的台電機組開罰的作為，明顯未依法行政，經濟部、台電及環保署也都有發新聞稿澄清。蔡政府上台後，中火已大量減煤，並且積極發展綠能來改善空汙。

丁怡銘指出，台中市政府既然是政府單位當然也要依法行政，相關行政措施也必須站得住腳，目前進入夏季用電高峰，又適逢大學指考季節，再加上中火1號機歲修，為了維護民眾用電的穩定，台電相關必要調節措施，政院均有掌握，不但相關機組都已經過環保改善工程符合標準，也請環保署隨時監測空氣品質，目前空氣品質仍處於良好狀態，若出現空污就會適度降載。

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