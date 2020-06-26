要吳益政幹掉國民黨搶第二？柯文哲：變第1名前要先當到第2名

▲台北市長柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

高雄市長補選確定「三腳督」，由民進黨陳其邁、國民黨李眉蓁以及民眾黨吳益政爭取市長寶座。針對吳益政帶職參選引發爭議，還嗆中央修法就遵循，「我先犧牲不就是王八蛋嗎？」對此，黨主席、台北市長柯文哲表示，「要法制化，看法律明文規定或怎樣」。

民眾黨在最後一刻確定推派親民黨籍市議員吳益政出馬角逐高雄市長補選，由於吳仍有議員身分，對照過去民眾黨曾反「帶職參選」文化，引發外界質疑。

對此，柯文哲表示，台灣每2年一次選舉，所以一定會遇到很多議員要選立委，或是立委要選縣市首長；柯說，這案子會被拿出來凸顯，最主要是韓國瑜案子，他也付出慘痛代價，「但是這問題我是主張還是要法制化，看法律明文規定或怎樣」。

柯文哲強調，「帶職參選」這種事情會一再出現，所以還是要有一個比較明文的規定，「我們自己在立法院也有立委，這是比較嚴肅的問題必須拿出來討論」。

至於是否叫吳益政當老二幹掉國民黨？柯文哲先是轉頭看記者，反問「你哪一台的」，接著表示，選舉一定要選第一名的，「要變成第一名之前一定要當到第二名，再衝第一名」。

柯文哲說，選舉剩下50天，民進黨這次算基礎比較雄厚，畢竟執政那麼久，「這是很困難的選舉，不過是這樣，我們還是會全力以赴」。

而此番參與補選，又是挖親民黨人士，柯文哲說，本來有約親民黨主席宋楚瑜昨天見面，自己這2天不在台北，「還是要約見面，突然約也不方便，終究還是要去找他說一下話」。