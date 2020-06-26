關渡平原納管民怨沸騰嗆罷免　柯文哲：寬限時間也是合理

▲台北市長柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

針對關渡平原上的違建，北市府祭出鐵腕手段，要求6月30日前繳納30至100萬元的保證金，申請納管，否則將開罰，但此舉引來當地民眾不滿。對此，市長柯文哲坦言，受到疫情影響，不少該開的說明會沒開，「寬限一些時間也是合理」，但仍需經相關局處內部討論，不能說馬上就延長。

位於北投的關渡平原現存不少違建，台北市政府要求業者6月30日前需繳納30至100萬元的保證金申請納管；如今大限將至，僅25%申請，北市日前召開說明會時，現場砲聲隆隆，民眾怒嗆柯市府蠻幹，甚至揚言要罷免柯文哲。

柯文哲表示，政策要有充分說明，因為今年從2月一直到現在理論上要去辦說明會，後來整個疫情的關係，室內活動都被停掉，最近才開始解封，「所以當時應該有些說明會要辦沒辦，對老闆性來講，當然會抗議」。

「不過關渡是這樣，這就是台北市的一個問題，不只台北市，中華民國每個地方都一樣。」柯文哲直言，不合法已經存在幾十年，幾十年前不去抓，擺到現在，有一天我們要納管、要處理，老百姓當然會說都已經不合法幾十年了，為什麼以前不處理現在要處理？不管從社子島到關渡平原，到線形公園攤販，都是同樣問題。

柯文哲表示，這也是目前要讓台灣成為法治國家過程中，必需要付出的代價，「都已經違法存在幾十年了，在要把它納管的時候，他們的抵抗要處理」。柯表示，疫情期間該辦的說明沒有說明，「所以寬限一些時間也是合理」。

柯文哲指出，下禮拜府內會開一個關渡平原的專案會議討論。至於是否要延長？柯說，再看看，也不能說馬上就延長，但是要延長多久還是要讓每個承辦局處說明。