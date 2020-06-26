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基隆廟口人潮凌晨未散　三明治號碼牌發200多號...遊客笑：像是有疫情嗎？

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▲ 基隆廟口湧現大量人潮直到凌晨 營養三明治啟動號碼牌發到200多號。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 基隆廟口湧人潮直到凌晨，營養三明治號碼牌發200多號。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

25日是端午連假第一天，基隆廟口夜市湧現大量人潮逛街，直到隔日凌晨人潮都還不斷湧入，越晚越熱鬧，各攤位都忙翻，各名店大排長龍，營養三明治號碼牌發到200多號，老字號泡泡冰、一口吃香腸、三兄弟豆花等，滿滿都是的人，遊客說，「夜市都是人，像有疫情嗎？」

營養三明治生意好到現場發號碼牌，遊客說，25日晚上9點多和朋友來吃，號碼牌已經發到200多號，他說，人真的很多。現場另一名遊客說，25日10點多號碼牌已經發到1000多號，拿到好碼牌後，可以先到其他攤位吃美食，現場人真的超級多，擠得水洩不通。

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▲ 基隆廟口湧現大量人潮直到凌晨 營養三明治啟動號碼牌發到200多號。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 基隆廟口湧人潮直到凌晨，民眾說，這像有疫情嗎？都是人山人海，大家都跑出來找吃的。

基隆夜市越晚人潮越多，附近東岸停車場、博愛停車場車輛顯示燈顯示「滿位」，外頭大排長龍等待停車，另外，愛三路、愛四路都是滿滿人潮，現場有座位區坐滿人潮。一口吃香腸、老字號泡泡冰前的人潮，遊客抱怨，「排這麼久，人都沒有動？」

從台北來的一對情侶，拿到號碼牌要買營養三明治，前面還有好幾十人。另一名買老字號泡泡冰的小姐說，「這像有疫情嗎？都是人山人海，大家都跑出來找吃的」。

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