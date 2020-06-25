基隆碩士生偷拍裙底風光　美女教師同意和解：給他改過自新機會

▲ 男大生涉偷拍女老師裙底風光被逮，美女師怒喊：你惹錯人了。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市一名在基隆就讀碩士的27歲倪姓男子5月22日在某間大賣場，偷拍一名身材姣好幼兒園林姓女老師，偷拍裙底風光被警方送辦。日前基隆地檢署開庭時，女老師向檢方表示，考量對方無前科，她自己身為是老師，則原諒對方，給對方改過自新的機會。

法院開庭時，林姓女老師說，檢察官問她，倪姓男大生無前科，是否雙方和解？她向檢方表示，她自己身為是老師，對方還很年輕，也有教化的功能，希望對他的未來不要有所影響，願意給男大生機會，同意和解，希望他能真心改過。

不過，女老師表示，想起當時被偷拍裙底風光情境，當時他的男友也在旁邊，怎料卻遭林女發現後奮勇逮人，並大怒喊「你惹錯人了」，經過這次偷拍事件，每當只要遇到有人拿著手機在她後面，就會產生恐懼，後續需要在心情調適。

檢警調查，一名基隆就讀碩士的27歲倪姓男子，在基隆一間大賣場5月22日晚間，握手機行蹤可疑尾隨一名幼兒園身材姣好林姓女老師，涉嫌偷拍裙底風光，當時女老師的男友也在旁邊，怎料卻遭林女發現後奮勇逮人，並大怒喊「你惹錯人了」，男子還故意摔壞手機，嚇得當場求饒。警方訊後依妨害祕密罪將倪男移送基隆地檢署偵辦。

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