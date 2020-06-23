基隆和平島放生反釀慘案！400黑鯛翻肚亡　SOP護生態善意變惡意

▲ 基隆和平島漂放生等於放死？近400黑鯛翻肚亡...SOP護生態善意變惡意。（圖／民眾提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

放死還是放生？基隆和平島的台船基隆廠附近海域，21日有宗教團體放生了將近400隻黑鯛，然而不知道是溫度太高，還是水質不適應，不到幾小時後，幾百隻魚幾乎死亡殆盡，在海面及排水溝出現大量魚屍，台船基隆廠看到如此慘狀表示，未來廠區將不再接受團體放生申請。

一早直擊的陳姓民眾氣得直呼，「誇張到不行的放死活動！」民眾說，一早發現港內漂浮著大批死魚，讓他相當不捨，懷疑天氣炎熱，加上廠內水溫較高，造成魚群不適死亡。

台船基隆廠安全衞生課長朱有亮表示，已經近一年未開放團體放生，這次宗教團體一再申請，台船基於企業社會責任，在審核過程中，一再強調要慎選魚種、放流的海域，但仍不幸發生憾事。

▲ 台船基於企業社會責任，在審核過程中，一再強調要慎選魚種。

朱有亮說，過去經常有宗教團體申請至廠區內海域放生，也曾發生過放生如同「放死」的情況，目前已立即聯繫放生團體前來清理，避免污染海洋，台船內部也有初步共識，廠區將不再開放團體放生申請。

基隆市政府產業發展處海洋及農漁發展科長蔡馥嚀說，放生應該要選擇原生種魚類，而且在對的時間、對的地方、放對的魚種，才不會對生態造成影響，基隆沿海以石鯛魚及嘉鱲魚較佳。

放生是有明確的SOP，要先向漁業署或地方政府申請，並附上放流物種的藥物殘留檢驗證明及來源證明等相關文件，經核准後才能算是合法。海大養殖系團隊也表示，在正確的季節放流適合的魚種，夏季溫度高，並不適合放流魚類，任意放生也可能造成生態浩劫，建議民眾放流活動應透過專家或團隊，才可以避免放錯魚種的錯誤發生，讓海洋物種永續生存。

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▲ 放生後不到幾小時，幾百隻魚幾乎死亡殆盡，在海面及排水溝出現大量魚屍。