基隆海域驚見上百黑鯛浮屍！宗教團體放生變放死　市府要開罰

▲基隆驚見上百黑鯛浮屍。（圖／民眾提供）



記者柯振中、郭世賢／基隆報導

有宗教團體21日前往基隆和平島的台船基隆廠附近海域，進行黑鯛放生活動，沒想到過沒多久，該海域浮起大量魚屍，讓台船基隆廠相當頭大，未來不會再接受放生申請活動。

該宗教團體申請放生活動通過，21日一早前往台船基隆廠附近的海域，野放了近400隻黑鯛，不料黑鯛疑似不適應水溫、水質，過沒多久竟陸續死亡，導致海面、排水溝扶起大量魚屍。

民眾看見暴斃魚屍，氣炸痛罵該團體「誇張到不行的放死活動」，一早看見港內漂浮大量死魚，讓人感到不捨，可能是天氣炎熱，加上廠內水溫高，才會出現如此慘狀。

▼宗教團體放生黑鯛，結果全變浮屍。（圖／民眾提供）



台船基隆廠安全衛生課長朱有亮指出，過去時常有宗教團體前來申請，要在廠區內的海域放生生物，台船基於社會責任，會同意請求，但也同時要求對方慎選魚種，已經將近一年沒有開放放生，沒想到這次同意了，卻出現這種意外，未來不會再開放申請。

據了解，放生有標準流程，必須先向漁業署或地方政府申請，再附上物種的藥物殘留檢驗證明、來源證明等相關文件，等到獲發核可，才能夠放生。基隆市府產業發展處海洋及農漁發展科長蔡馥嚀指出，放生要考量地點、時間，以及魚的種類，才不會對生態造成影響。

據了解，由於該團體放生沒有申請，基隆市府將通知到案說明，最高會依法裁罰15萬元。

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