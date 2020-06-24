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基隆中正公園「希望之丘」啟動第二波再造　林右昌盼打造國門新地標

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▲ 基隆中正公園希望之丘啟動第二波再造 林右昌盼打造國門新地標。（圖／基隆市政府提供）

▲ 基隆中正公園希望之丘啟動第二波再造。內政部長徐國勇（左）、基隆市長林右昌（右）。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府24日上午舉行「希望之丘山城社區通廊系統建構計畫」工程動土典禮，包括內政部長徐國勇、營建署副署長吳宏碩及多位地方民代里民都到場共襄盛舉，市長林右昌表示，這項工程預計於2021年中旬完工，期許重現基隆港市風華，成為台灣的國門新地標。

基隆市政府都市發展處為推動基隆市港市再生，以港、城、丘的戰略，整體規劃有序推動，於中正公園希望之丘預計投入近6.28億元經費，暨「山海城串聯豎道串聯」工程，本次第二波共分三包工程，包括主要道路拓寬、觀景廣場設置、社區上山步道，將打造基隆全齡跨世代都會公園。

▲ 基隆中正公園希望之丘啟動第二波再造 林右昌盼打造國門新地標。（圖／基隆市政府提供）

▲ 中正公園過去曾經是台灣八景之一，現在基隆成為國際郵輪母港。

林右昌表示，這次的動工，代表中正公園希望之丘三期改造工程的第一期已全部到位，感謝中央支援6億多的經費，中正公園過去曾經是台灣八景之一，現在基隆成為國際郵輪母港，再加上推動中的希望之丘整建工程，相信可以重現基隆港市觀光旅遊風華，並提供國際郵輪旅客最好的休憩景點，並且成為台灣的國門新地標、北部門戶新亮點。

林右昌也詳細說明希望之丘整建工程各項內容，更感謝內政部營建署對這項計畫的大力支持，現在地標豎梯以及防空洞電梯工程都已經順利動工，進度都有微幅超前，至於24日動工的工作，則包括主普壇前廣場、下方聯絡道路拓寬、人本人行道以及旅服中心廣場等，另外還有串接主普壇跟大佛的鵲橋，經費完全都是由內政部所提供。

▲ 基隆中正公園希望之丘啟動第二波再造 林右昌盼打造國門新地標。（圖／基隆市政府提供）

▲ 基隆市政府都市發展處為推動基隆市港市再生，以港、城、丘的戰略，整體規劃有序推動。

內政部徐部長則表示，小時候來到基隆的中正公園看港景、廟口吃美食，都是童年最快樂的回憶，這幾年來在林右昌市長的努力之下，「基隆真的蛻變了」，因為他在海洋大學攻讀碩、博士，讀了7年的研究所，畢業後又在海大兼課，幾乎每個星期都會來海大，對基隆市這些年來的改變過程「歷歷在目」。

徐部長也提醒，道路要以人為本，透過這項整建計畫，將可以讓幼童以及失能者、老人家，都能夠順利、安全地到達希望之丘來休閒運動，他也肯定林市長的前瞻想法，用前瞻建設配合，中央、地方一起努力，要把基隆建設得更好。

2019年正式動工的「山海城串聯豎道串聯」工程，將信二路、信四路利用電梯連接到中正公園，未來從東岸郵輪中心和信二路停車場，市民及觀光客就可以直達中正公園。24日開工「希望之丘山城社區通廊系統建構計畫工程」，則是由前項工程連結並整置多處觀景平台，並整理多條社區上山步道。

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▲ 基隆中正公園希望之丘啟動第二波再造 林右昌盼打造國門新地標。（圖／基隆市政府提供）

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