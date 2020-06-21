棄身價6千萬夫！人妻「BMW社團」外遇醫師車友　環抱親暱照曝光…成員全知情

▲妻子於車隊社團偷情車友被逮，丈夫怒向小王求償200萬元。（示意圖／視覺中國CFP）

記者陳羿妏／彰化報導

彰化一名張姓人夫是身價6千多萬的公司負責人，與黃姓妻子一同加入BMW車隊社團，孰料，他卻發現一名車友、沈姓醫師竟邀約妻子外出私會，而外遇傳聞傳遍全社團，他因而相當痛苦，決定向沈男求償200萬元賠償，並要求沈男於臉書刊登道歉啟事3天。

判決指出，張男主張，他與黃女結婚12年，育有2子，見黃女2017年間開始參加車隊社團，他也帶著孩子一同參與，全社團都知道黃女是有配偶的人，沈男仍執意邀約黃女出門約會、過夜，即便他向沈男攤開來談，要求沈別再與妻子往來，沈男卻是毫不避諱，而社團內甚至流傳各種流言蜚語，這對身為公司負責人的他，應對內、外都受到相當大的影響，因此提起訴訟。

沈男辯稱，他與黃女僅單純出遊沒有私會，社團裡張貼的合照中，兩人「右手環抱」親密畫面只是眾人出遊、一時玩笑才會故作親暱，且先前完全不知道黃女是有配偶的人，是與張男談判後才清楚黃的實際婚姻狀況，強調沒有要侵害張男的配偶權益，若真的有侵害，賠償撫慰金額也過高，請求酌減。

法官查驗行車記錄器後，發現黃女曾說「我是怕被抓到……（笑聲）我不想要有人抓到我的車還在台中」，沈男回稱「那你就說你昨天睡這裡就好啊」，隨即出現類似親吻聲「嗯」的聲響，認為沈男與黃女確實有超越一般男女交往關係，再加上親密合照等證據，兩人宛若熱戀情侶。

另外，事發當時黃女35歲、沈男41歲，黃女明顯是適婚年齡，還會攜子出席車聚，沈男卻稱不曉得黃的婚姻狀況，法官不採信這說法，審酌張男與沈男兩造狀況後，判沈男賠30萬元為適當，至於恢復名譽一事，法官以未有具體事證，另判沈男免刊登道歉啟事，全案可上訴。



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