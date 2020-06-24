教練累喊：脖子好緊！體班妹好心進房幫按摩…下秒遭脫衣猥褻大崩潰

▲劉姓田徑教練以「幫忙按摩」為由，藉機性侵女學生。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者徐愷昕／桃園報導

桃園劉姓田徑教練2018年2月間帶學生至高雄市參加田徑比賽5天4夜，期間他竟趁晚間巡房時，傳訊要女學生來他房間幫忙按摩，女學生不疑有他前來，沒想到卻遭教練摸胸猥褻、指侵。事件曝光後，桃園地院15日依妨害性自主罪判劉男有期徒刑3年2月。全案仍可上訴。

在桃園某國中體育班任職的劉姓教練，2018年2月間帶學生前去高雄參賽，9日晚上大家在飯店休息時，劉男透過臉書傳訊給女學生，「來按一下脖子…緊」，沒想到女學生聽話進到教練房間後，劉男竟趁按摩之際將手伸入女學生內衣裡揉胸，女學生因畏懼教練權威、怕影響其在校體育成績與日後升學只好順從。

▲女學生遭猥教練褻後，崩潰的跑去向3名同學哭訴。（圖／取自免費圖庫123RF）

事隔2日後的清晨，劉男再度以臉書傳訊息給女學生：「你還在？真假，那來找我」等語，怎料女學生再度前往教練的房間後，劉男卻變本加厲脫去她內衣、外褲，先撫摸吸允她胸部，下一步再直接以手指入侵私處。劉男當下原本還想直接硬上，不過因見女學生不斷閃躲拒絕表示「不喜歡、不舒服」，最終才作罷。

女學生事後僅向3位同學吐露遭猥褻，而剛好同年3月底，學校有接獲其他學生家長投訴劉，女學生驚覺自己並非唯一受害者，遂趕緊向老師反映，並到醫院驗傷提告。

法院審理時劉男否認犯行，不過法官見他案發後曾傳訊給女學生，「不好意思，有點錯亂、壓力很大」等語，且女學生提出的驗傷單確實也有新生成傷勢，審結不採信他說詞，依利用權勢猥褻、性交罪合計處有期徒刑3年2月。全案仍可上訴。

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