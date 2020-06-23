「吸金課程」捲學員9億落跑！炒房名師王派宏今通緝　美女助理16共犯全起訴

▲炒房名師王派宏以「假教學，真吸金」手法從學員身上騙走超過9億元鉅額後，與妻子捲款潛逃，兩人今遭檢方通緝。（圖／翻攝王派宏YouTube）

記者陳以昇、陳羿妏／新北報導

炒房名師王派宏去年推出「吸金課程」，以教學名義，趁機從學員身上騙取高達9億6198萬6796元的金額，隨後與妻子謝靜儀捲款潛逃，而吸金期間還有聘請13名女助理擔任網路諮詢窗口。對此，新北地檢署23日依違反《銀行法》起訴女助理們、教育顧問公司負責人林姓女子等16名共犯，另通緝王派宏夫妻。

檢方調查，王派宏夫妻共同策劃這場吸金戰術，與林女經營的「頂尖教育顧問有限公司」及「豐稪實業有限公司」合作，透過臉書、舉辦說明會的方式，招攬學員參加，由王派宏本人授課的課程，並向學員們聲稱「收購黃金磨粉，再輸出國外獲利」，保證可獲得高額利息約20%至36%，一定時間內就能取回本金，或者支付保證金取得販售王派宏課程商品資格，每月可獲得1.67％至3％不等的紅利。

另外，其中一名廖姓女助理還提到，她曾與114名會員簽約，吸金高達1億4060萬9000元，在這之中她能藉此獲取3%利益，約421萬8270元的金額。

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實際上，這些手法只是以課程名義，介紹吸金方案後，使學員乖乖交付投資款，王派宏夫妻雖藉此吸金高達9億6198萬6796元，不過，在這之後卻捲款落跑，直到有學員發現王派宏遲遲未現身授課，驚覺自己積蓄竟被騙光光，趕緊報警處理。

針對此案，新北地檢署今23日將負責銷售王派宏課程的「頂尖教育顧問有限公司」及「豐稪實業有限公司」負責人林女，以及王旗下女助理等共16名共犯，一併依違反《銀行法》起訴，通緝王派宏夫妻，另向法院請求將林女的公司處以罰金。



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