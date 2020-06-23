小孩玩手機驚見「爸激戰阿姨」！正宮心碎談判…小三嗆：寧殺人也不讓妳告

▲小孩玩手機點開手機雲端曝光姦情！人妻意外得知丈夫外遇，結果找小三談判反遭恐嚇，決定提告求償。（示意圖／視覺中國CFP）

記者陳羿妏／高雄報導

高雄市一名吳姓人夫與宋姓女子搞婚外情，赴摩鐵開房間不忘錄下親密影片，結果吳男小孩玩手機時，不慎點開雲端空間，吳妻當場傻眼，整起姦情才因而曝光。孰料，吳妻找宋女談判時，竟遭嗆「願犯下殺人罪也不願讓妳告通姦」等恐嚇字句，除了提起刑事告訴外，民事分別向丈夫及宋女求償10、40萬元精神賠償金。



判決指出，吳男隱瞞婚外情多時，卻在2017年5月底間因「小孩玩手機」而露餡。同年9月吳妻決定找宋女赴咖啡廳談判，怎料，對方得知她準備提告、索賠後，竟開嗆「願犯下殺人罪也不願讓妳告通姦罪」、「殺了情夫一家再自殺」等語。

隔年2月間，宋女甚至直衝到家門口堵她，不斷打電話要求「出去解決、傳訊息恐嚇「我跟我兩個小孩的命你拿去」、「今天不見，明天見，你要搞大我陪你」，外遇一事已讓吳妻相當心煩，又面對這樣的恐嚇，令她身心俱疲且非常擔心自身安全，決定求償。

對此，宋女坦承確實與吳男發生關係，也有與吳妻談判，不過矢口否認有相姦、恐嚇一事，辯稱吳男當時追求曾傳「身分證配偶欄空白照」給她，才會因而受騙與吳男相戀，另外當時「願犯下殺人罪」言論，純粹是急著向吳妻解釋自己也是受害者，無奈吳妻不願相信，才會脫口而出，絕無恐嚇之意。

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不過，法官調閱相關通聯紀錄，吳男與宋女曾提及「現在我更是很清楚你不會為了我放棄你的家庭」、「身分證是要保命的」，確認宋女知道吳男已婚事實，兩人為了躲避相姦罪責欲蓋彌彰，企圖以身分證件搪塞卸責。

刑事部分，去年橋頭地院審酌後，依相姦罪、恐嚇危安罪，判宋女有期徒刑3月、拘役50日，各得易科罰金9萬元、5萬元，至於吳男涉通姦罪等部分，已獲吳妻撤訴。

民事部分，橋頭地院認定吳男、宋女破壞婚姻配偶權應屬有據，宋女恐嚇行為確實讓吳妻的生命、身體安全感覺遭受威脅，因此最終判宋女賠20萬，吳男則要賠8萬元，全案仍可上訴。



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