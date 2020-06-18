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清潔隊員深夜「強抱襲胸」落單女　落網辯：以為是前女友要來個驚喜！

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▲跟蹤騷擾。（圖／視覺中國CFP）

▲清潔隊員張男深夜猥褻女路人，竟對她摀嘴、強抱又襲胸！一審遭法官判刑6月，得易科罰金。（示意圖／視覺中國CFP）

記者孫于珊／台北報導

一名49歲新北市政府環境保護局淡水區清潔隊員張姓男子，深夜竟對毫不相識的女路人妍妍（化名）摀嘴、強抱又襲胸！張男起初辯稱是認錯人，審理期間又改口犯嫌不是他，士林地院認為張男在卸責，因此不採信，依強制猥褻罪判他6月徒刑，得易科罰金18萬元。可上訴。

判決指出，2019年9月3日凌晨12時許，張男騎乘機車經過淡水國中側門附近時，見妍妍隻身步行在前方，於是下車徒步驅近妍妍後方，先以左手摀住妍妍嘴巴，繼而右手環抱，並抓妍妍左手臂，不顧妍妍驚呼求救及抗拒，強行撫摸妍妍胸部，得逞後立即逃逸離去。

張男於警詢直承，因誤認妍妍是他10多年前認識的女朋友，所以就跟著她去淡水區真理街3巷內，從後方抱住她，來個久相逢的擁抱，後來妍妍有出聲喊叫，他是希望妍妍不要出聲，所以才輕輕用左手摀住妍妍的嘴，並用手臂觸碰妍妍胸部，也有輕微捏妍妍胸部下方。

然而張男在審理期間卻矢口否認犯行，辯稱他只是在案發地點附近暫停車後至草叢處小解，並未對妍妍強制猥褻，且案發地距離他上班處有相當距離，他並非本案犯嫌。

妍妍則就案發時點、過程、嫌疑人特徵等情節，於警詢、偵查、法院審理時都明確證述，且指訴遭侵犯時十分害怕慌張。妍妍說，她當時聽到後方有機車熄火停下的聲音，轉頭查看，就發現一輛坐墊上有花布圖案的老舊機車停在她後方，後來就有腳步聲往她靠近，突然有一名年約4、50歲中年男子從後方抱住她，一手摀住嘴，一手摸她胸等猥褻行為，還形容男子的手指很粗。

法官審酌監視錄影畫面、證人證述，及妍妍的指證歷歷等，認為妍妍確實經歷被害過程，而張男否認犯罪則是事後卸責之詞，不足採信，因此考量一切情狀後，判張男6月徒刑，得易科罰金。

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