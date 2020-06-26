快訊／連假day2「國5再紫爆」！雪隧車龍清晨報到　12大地雷路段曝

▲國5清晨6點出現車潮。（圖／翻攝高速公路1968）

記者李宜秦、葉國吏／台北報導

今（26）日為端午連假第二天，適逢解封後首次連假，昨日國道車流量大爆炸，國5從24日開始狂塞36小時。26日國5南港段在清晨6點就開始出現車潮，南港-石碇直接「紫爆」時速不足20公里；石碇-坪林車多時速不足60公里，雪隧目前車速則維持在60-80公里。

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▲國5清晨6點紫爆。（圖／翻攝高速公路1968）



交通部高公局表示，今日壅塞處包括國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、國3南向三鶯-關西、烏日-霧峰、國5南向南港系統-坪林等五大路段，另外省道、公路也有七大地雷路段，建議南向用路人下午出發、北向用路人上午出發。

▲端午連假國道車流爆量。（圖／記者宋良義攝）

高公局表示，預計今日國道雙向交通量為118百萬車公里，為年平均平日 (87百萬車公里)之1.4倍，其中南向交通量可達62百萬車公里，為年平均平日的1.4倍。

▲國5南下路段車多，25日整日壅塞。（圖／記者宋良義攝）

今日國道交通疏導措施包括7到12時國5南向高乘載管制、全天封閉國1平鎮系統及埔鹽系統南向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

高公局表示，今日壅塞路段將出現在國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、國3南向三鶯-關西、烏日-霧峰、國5南向南港系統-坪林等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發、北向用路人儘量於上午時段出發。

▲國道交通疏運措施。（圖／高公局提供）

公路總局表示，今日除了返鄉車潮外，國內各大風景區及鄰近遊樂區路段也會有局部壅塞情形，如台2線關渡~淡水路段、台2線萬里~大武崙路段、台3線、台7線大溪~慈湖路段、台9線礁溪路段、台14甲線清境農場、台26線墾丁路段等七大地雷路段。

為鼓勵民眾於端午連續假期搭乘公共運輸返鄉及出遊，共14家業者、90條國道客運重點疏運路線，於6月24日0時起至28日24時止，享平日優惠票價或原票價85折之優惠。

另外國道客運轉乘在地客運優惠措施擴大至所有國道客運路線、台鐵及高鐵，均提供民眾使用電子票證轉乘在地公路客運基本里程(8公里)或市區客運一段票免費措施(高鐵快捷公車除外)，端午連假也持續實施「台灣好行」客運路線電子票證半價優惠(共39條路線)。

▲今日國道車流仍多，高公局預估各路段車流。（圖／高公局提供）

出版：06：00

更新：06：16