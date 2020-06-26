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國道狂塞36小時...林佳龍炸出「驚天2句話」　網暴怒：難怪弄丟台中市

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▲▼交通部長林佳龍。（圖／記者賴文萱攝）

▲交通部長林佳龍。（圖／記者賴文萱攝）

記者曾羿翔／綜合報導

端午連假首日國道車潮塞爆，國5甚至出現連塞36小時的新紀錄。交通部長林佳龍25日前往高公局北部行控中心視察時表示，不要在尖峰時間特定路段「自己要去塞」「做一個聰明的用路人能趨吉避凶」。這些話讓許多網友聽了氣炸，紛紛留言酸爆林佳龍。

網友在批踢踢八卦板開罵，「用路人自己趨吉避凶？那要你幹嘛！」、「台中人對不起佳龍」、「他現在再選台中，可能輸的票數不只20萬」、「難快弄丟台中市」、「感覺台中人比較聰明，早把你踢走」、「意思是塞車的人都是低能？」、「龍龍就是喜歡講幹話」。

▲▼國道5號國5雪隧大塞車。（圖／翻攝爆料公社）

▲國5雪隧大塞車。（圖／翻攝爆料公社）

不過也有網友表示「白痴才挑連假第一天出門」、「這是事實」、「沒事幹嘛要出門？自己塞在路上活該啊，不聰明的就是這些駕駛」。

林佳龍25日視察高公局北控中心時指出，高公局運用所有疏導措施，用路人也應善加利用1968 App與幸福公路等資訊平台。他還提到，「如同高公局預估，交通量比去年增加9%」，選擇最好的時間跟道路，就能比較順利快速到達目的地。

聽到林佳龍這段話，國民黨不分區立委葉毓蘭則開罵，「我聽你在哈囉！」，有什麼替代道路不塞？鄰居回宜蘭，平時花50到70分鐘的路程，昨晚卻花了超過4小時的時間才抵達，「難道我的鄰居不聰明嗎？」

▼林佳龍25日視察高公局北控中心。（圖／交通部）

▲▼國道史上最塞「如高公局預估」！林佳龍神回：要做聰明人，不要自己去塞。（圖／交通部）

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