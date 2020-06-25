國5史上最慘「連塞36小時」　高公局緊急回應「雪隧之謎」：仍在預期

▲國5大塞車，網友：真的是報復性塞車。（圖／翻攝爆料公社）



記者許力方／綜合報導

端午連假第一天，國道5號就出現「史上最久」連36小時塞車紀錄，引發民怨，高公局25日深夜緊急回應，適逢國內疫情解封的第一個連續假期，加上宜花東地區住房率達9成，連假前即已預判行駛國5交通將達春節規模，事先採取嚴格疏導措施、提前部署，上午國5南向南港至頭城平均車速約20至40公里，經高乘載、匝道儀控管制，下午已漸舒緩，並於入夜後恢復至60公里以上，「與高公局預期相符。」

高公局指出，連假前一天上班日的上午10時起，往國5南向車潮不斷湧現，造成南港系統至頭城路段車速平均低於40公里，並延續至今日，首次凌晨時段仍持續實施儀控管制，而平均行車速率約為10至20公里。早上7時開始實施南向高乘載管制後，車流逐漸穩定為20至40公里，並於下午1時後車流逐漸穩定，旅行時間已縮短至1小時以內，並於晚間6時後恢復至60公里以上，與高公局原先預估並對外發布之壅塞時段與路段相符。

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▲台北回宜蘭首度開4小時，網友哭：全台灣的車都在宜蘭。（圖／翻攝爆料公社）

至於「連續36小時塞車」，高公局則指，這是國5南港系統至頭城南向路段於24日上午10時開始，持續到25日下午時段，平均車速持續低於40公里的時段計算。因受限雪山隧道通過容量限制，本次端午連假車流量已超過道路容量甚多，除增加車道等道路工程手段外，交通管理手段仍有其極限，因此壅塞勢難避免。

高公局對此回應，連假前已發布新聞稿呼籲用路人前往國5多搭乘公共運輸或改走替代道路，避開壅塞路段及時段。截至25日晚間9時，國5通過雪山隧道流量為4.5萬輛次，尚未達107年清明首日歷史新高當日至晚間9時之4.7萬輛次，整體車流狀況仍在高公局預期。

最後，高公局也呼籲，26日為連假第二天，預期國5南向仍有大量車潮，除了於7至12時實施南港系統至坪林南向高乘載管制措施外，也將採較嚴格匝道儀控管制，以維持通過國5最大量之服務水準，用路人請多善用高速公路1968的APP瞭解國道即時路況，避開壅塞路段及時段。

▼林佳龍視察國道疏導：如同高公局預估。（圖／高公局）

