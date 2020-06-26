國3停車場開張！中寮隧道「一條龍」空拍照曝光　根本南北平行世界

▲原PO拍下南下「一大條車龍」照。（圖／‎Meteo Ra授權使用）

網搜小組／鄺郁庭報導

昨（25）日是端午連假首日，國道一大早就湧入大量車潮，不僅國道一號多路段都走走停停，國道三號和國道五號更是塞到出現紫爆狀況。就有一名男網友昨日下午到中寮山蓮花亭，拍下國道三號中寮隧道段的塞車畫面，讓其他人紛紛直呼「這真的有誇張」、「好長的車龍」、「看來還是走省道比較快！」

這位男網友在臉書《爆廢公社公開版》貼文，簡單一句笑說「下午誰有塞在中寮隧道？」接著分享一張照片，只見他由上往下地拍下國道三號，南下路段整個塞爆，鏡頭拍下的整條高速公路都是塞車狀態；但看看北上就空蕩蕩，僅有幾台車子在跑。原PO也在留言處透露，這張照片是在中寮山蓮花亭拍的。

請繼續往下閱讀...

▲有網友笑說，這根本是「中寮停車場」。（圖／‎Meteo Ra授權使用）

不過，就有人好奇「隧道裡面可以開110阿，塞什麼意思的？」其他網友和原PO也紛紛解答「好像是有事故～～我爸媽也是停在這～」、「有追撞事故」、「隧道內4台追撞？」也有人說「過隧道不久就要接國十，可能國十也爆了。」沒想到，貼文還意外釣出不少塞車苦主，曬出自己在車陣中的照片直呼「塞到孬孬的。」

▲塞車苦主現身留言處，分享自己「受苦時」的照片。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

照片引發其他網友熱烈迴響，「突然想落賽就慘了」、「覺得莫名開心～看別人塞車」、「報復性塞車」、「中寮停車場」、「禮拜日換北上塞了」、「真的好多車，害我在算北上的車，數得出來@@」、「上班的時候，看到一堆人塞車是非常療癒的事情」、「對向車道駕駛一定在車上笑」、「有人說過，連假最爽的事情就是塞車不關我的事」、「什麼塞，這不是連假的時候開放的國道停車場嗎」、「說好的直接停車開桌，麻將忘了帶。」