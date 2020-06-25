快訊／愛河分屍案兇嫌遭聲押！疑債務糾紛...他借不到錢持菜刀亂剁

▲高雄分屍案兇嫌被羈押。（圖／記者黃子倩翻攝、記者吳奕靖翻攝）



記者邱茀濱／綜合報導

高雄無業羅姓男子日前疑似與王姓男子有債務糾紛，未料他竟痛下殺手把對方殘忍分屍，到案後坦承借不到錢才氣到持菜刀砍對方。經警方訊問後，羅男被依殺人、毀損屍體等罪嫌疑似高雄地檢，檢察官事後向法院聲請羈押。襄閱主任檢察官表示，高雄愛河屍袋案羅姓主嫌，10分鐘後移審高雄地院。

高雄市清潔員22、23日上午在愛河打撈到黑色行李袋，23日開袋才發現裏頭竟是人體屍塊。對此，警方鎖定羅姓犯嫌，並於25日清晨將他逮捕到案，而稍早羅嫌藏屍畫面也隨之曝光，從畫面中可見，羅嫌將屍體分裝成2袋，分別扛著坐電梯，場面相當駭人。

▲高雄愛河分屍案，兇嫌屍塊裝袋後淡定搭電梯準備藏屍 。（圖／記者黃子倩翻攝，下同）



警方24日採取到兇嫌指紋，之後再依照監視器畫面循線追人，鎖定犯案的羅姓男子，而羅男到案後坦誠因雙方有債務糾紛，一氣之下將約出他殺害後以菜刀分屍。

另外，從畫面中可見，羅男將屍體剁成5塊後，還將屍體分裝成2袋，並於20日凌晨分扛兩個黑色袋子，搭乘大樓內的電梯去藏屍體，而疑似是因為天氣太熱，羅男擔心屍體發出臭味，因此才又會於2天後，騎車將屍體棄置愛河。

►夏日想要清爽一點，快買神水