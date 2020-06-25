黑衣男大街激吼女友爸…亮甩棍「譙到燒聲狂咳嗽」！網笑：阿是要動手了沒

▲高雄梓官區砢仔寮21日2男子大白天在外大吵架。（圖／Youtube《Crazy熊戶外極限運動頻道》授權提供）

記者黃子倩、徐愷昕／高雄報導

近日網路上瘋傳一部吵架影片，1名身穿黃衣的中年男子大白天與1名身穿黑衣的年輕男子激動互嗆，一旁有還有名年輕女子不斷大吼「夠了沒」！附近鄰居一聽黑衣男喊到喉嚨已燒聲破音，嚇的以為雙方快要打起來了，趕緊衝出來勸架，未料兩方真的是「純互罵」，完全沒有動手。不少網友看完影片後紛紛留言開玩笑表示，「兩邊沒互毆到怎麼有辦法吵成這樣」，覺得這個爭執實在太鬧啦。

高雄梓官區有2名男子21日上午在港九街砢仔寮附近大吵架，因嗆聲聲響大的驚人，瞬間引起街坊鄰居關注！從路過民眾錄影的畫面來看，事發當下2名男子情緒都相當激昂，不斷互譙髒話外，中年男子還不時拍臉挑釁，而年輕男子見狀更氣得怒摔安全帽，甚至亮出甩棍作勢打人。圍觀群眾原以為雙方會爆走互毆，紛紛上前勸架，所幸最後都沒有人真的動手。

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吵架影片上傳網路後引發熱議，網友看完除了滿頭問號，也紛紛幽默表示，「再次證明會叫的狗不會咬人」、「喊到燒聲，阿是要動手了沒」，「比較好奇兩邊都沒互毆，怎麼還會有辦法吵成這樣」，認為單聽雙方吼叫的聲響，真的以為會打起來。

而該影片瘋傳後，岡山分局赤崁派出所也迅速介入關切，警方表示，此事件是身穿黃衣的中年男子與女兒男友（黑衣男）因細故發生爭吵，據了解過程中黑衣男雖有亮出甩棍作勢打人，但實際上並無真的動手，確定無人受傷，目前已通知雙方至派出所說明，訊後將依違反社會秩序維護法送辦。

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