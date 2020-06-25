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高雄80歲翁「獨居、領補助」慘遭殺害分屍　鄰居曝：他很可憐

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▲▼獨居老財殺 。（圖／記者洪正達攝）

▲羅男將王姓老翁殺害分屍後，不動聲色的將屍袋提下樓。（圖／記者洪正達翻攝）

記者洪正達／高雄報導

高雄日前發生一起駭人聽聞的分屍案，整起案件的起因竟是60歲的羅姓男子因借錢不成，竟一氣之下狠心將今年已80歲的王姓老翁勒斃後，先回家取行李袋及菜刀，再返回案發現場分屍，2天後再將屍袋拋入愛河中，關於王姓老翁，鄰居表示，王最少已在案發地的出租套房獨居4年以上，平時靠每個月僅1萬1000元的補助過活，想不到再次聽聞王翁訊息竟已遭殺害分屍，不禁長嘆「真的好可憐」。

▲▼獨居老財殺 。（圖／記者洪正達攝）

▲鄰居表示，王翁經濟條件不佳，每月靠社會補助生活，如今又被殺害感到相當可憐。（圖／記者洪正達攝）

據了解，王姓老翁獨居的老公寓，大多住著經濟狀況不佳或是獨居長者，每個月租金大約在3000元到4000元不等，雖地處火車站黃金地段，但平均面積大約落在5坪上下，王翁雖獨居已久，靠著社會補助聚沙成塔．也能累積到數萬元的積蓄，沒想到卻遭到相識已久的羅男覬覦，竟因借不到錢將對方殺害。

整起案件起因是清潔員在22、23日上午在愛河打撈到黑色行李袋，23日開袋才發現裏頭竟是人體屍塊。對此，警方鎖定羅姓犯嫌，並於25日清晨將他逮捕到案，而稍早羅嫌藏屍畫面也隨之曝光，從畫面中可見，羅嫌將屍體分裝成2袋，分別扛著坐電梯，場面相當駭人。

▲▼ 案發樓層 。（圖／記者洪正達攝）

▲案發樓層光線不佳。（圖／記者洪正達攝）

▲▼獨居老財殺 。（圖／記者洪正達攝）

▲同棟公寓內的套房面積約落在5坪上下（非案發現場）。（圖／記者洪正達攝）

對此，24日下午驗屍時就已經採到指紋，初步掌握兇手身分，而警方再依照監視器畫面循線追人，鎖定犯案的羅姓男子，而羅男到案後坦誠因雙方有債務糾紛，供稱本月20日前往王翁住處借錢被拒，便因此痛下殺手將對方勒斃，事後乾脆一步作二不休，回到家中取來黑色行李袋及菜刀返回將王翁分屍後，又將「屍袋」藏匿在武廟路住家附近，因日前天氣炎熱，怕屍體味道傳出引人注目，21日凌晨便騎著機車將屍袋載往愛河河東路的岸邊丟棄，手法相當殘忍、駭人。

▲愛河打撈起分屍，震驚社會各界，檢察官下令相驗 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲▼羅男將王翁分屍後，狠心將屍袋丟棄到愛河。（資料照／記者吳奕靖攝）

▲愛河打撈起分屍，震驚社會各界，檢察官下令相驗 。（圖／記者吳奕靖攝）

 

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