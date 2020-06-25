愛河袋屍案凶嫌地下室曝光！　肢解老翁僅花37分鐘…以前賣過黑輪

記者黃子倩／高雄報導

駭人聽聞的愛河袋屍命案25日宣告偵破，涉案的60歲羅姓男子，經警方擴大在幸福川、愛河等地的交會處調閱周遭監視器，發現凶嫌騎車姿勢怪異，進而鎖定目標將人逮捕，根據了解，他疑似到死者家中借錢不成痛下殺手勒斃對方，再回家取行李袋以及凶刀將80歲的死者狠心肢解，並於2日後棄屍。

▲愛河袋屍案兇嫌逮到了，住家地下室曝光。（圖／記者黃子倩攝）

現在死者住處關鍵大樓監視器曝光，從凶嫌上下樓的時間點來看，他前後僅37分鐘，就再次背著行李袋，形色從容的下樓，當時疑似已經將人肢解完畢。

▲愛河袋屍案凶嫌逮到人了，背行李袋出入畫面曝光。（圖／記者洪正達翻攝）

但根據記者追查，凶嫌住家到死者家的距離約2.8公里，開車就要11分鐘，騎車得花更長時間才會到，而凶嫌狠心棄屍的地方在愛河畔，與死者家距離約2.1公里，騎車也要10幾分鐘路程才會抵達。至於兇嫌為何在行凶後兩日才將屍體丟棄，據了解，可能跟天氣熱屍體容易發臭脫不了關係。

不過，實際找到位在武廟路附近的兇嫌住家，附近的飲料店老闆指出，凶嫌體型瘦小，常來買飲料，但沈默寡言鮮少與人交談，僅知道他似乎在市場內賣黑輪，而凶嫌住家大樓的管理員也說，死者其實是獨居在此，很少與人接觸，往住家的地下室查看，就是平常這棟大樓住戶停放機車的地方。

如今凶嫌痛下殺手環節以及住處曝了光，附近住戶聽聞都受到不少驚嚇，但詢問過一圈後發現鮮少有人與凶嫌熟識，到底為何可以在短時間內將人大卸五塊，再分裝棄屍，恐怕與他之前在市場賣黑輪，常需拿刀剁食材的工作有關，而兇嫌訊後則依殺人案罪移送雄檢偵辦。

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