「英國海龜」爆台灣防疫超鬆散　同班機女客打臉曝真相：亂講話很不道德！

本站新聞〈剛從英國回來！他揭「台灣防疫超鬆散」真實情況〉報導，一名「海龜」22日晚間搭機返台，隨後上網爆料一路上的見聞，如乘客防疫鬆懈、機場隨便量體溫、防疫專車司機違規等。不過有同班機女網友看不下去，跳出用她的視角打臉，稱讚台灣防疫周全又細膩，「根本沒有鬆懈，真的不要亂講話！」

▲機場出入境管理。示意圖，與新聞人物無關。（圖／記者周宸亘攝）

記者黃君瀚／綜合報導

網友Judy Chiu今（25）日下午在《ETtoday新聞雲》留言區寫下長文，怒斥爆料的「海龜」根本在PTT上亂講一通，她也是22日降落的同班旅客，覺得有必要導正視聽，2人的所見所聞彷彿平行世界。

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Judy Chiu表示，打從英國搭機開始，乘客就受到嚴格檢查，進機場就排了1個多小時，接著填寫資料，check in還要出示憑證，「而且在登機前每個人都有被量體溫，體溫過高的人直接登機證被收走，要求在旁邊等。」上機後，她觀察台灣乘客除了配戴口罩之外，還有不少人自行戴手套、穿防護衣，「他怎麼沒提到這些呢？他可能不知道整個行程13小時，這樣穿其實很不舒服。」

抵達桃機後，馬上就出現一堆工作人員協助機上乘客，「哪裡沒有人管？手機必須收到憑證，而且是要有綠色的才能走。」此外，出關檢驗每個步驟都要確實排隊、保持安全距離，量體溫處也是一絲不苟，一個人都沒漏掉，取行李時，上頭更多了個牌子標示消毒完畢。

▲英國女網友盛讚台灣防疫全程嚴謹。示意圖，與新聞人物無關。（圖／記者周宸亘攝）

機場程序都完成後，就是搭乘防疫專車返家，這部分由系統統一安排，只有經過驗證才能上車，且每個人和行李都得再噴滿消毒水，「一上車不需要跟司機講話，他們就知道你要去哪裡。」至於「海龜」爆料的中途停靠休息站，Judy Chiu說只要有人下車司機就會通報，使用廁所後馬上會有專人進行消毒。

「台灣的防疫人員根本沒有鬆懈，真的不要亂講話，很不道德。」Judy Chiu分享這一路上的體驗，她看到的是專業和嚴謹，各單位訓練有素又有整套的SOP配合，更設計了防呆機制，國人完全可以放心，「地址真的沒有辦法亂寫，因為手機會被定位，政府真的沒有這麼笨！」

本站新聞〈網罵防疫鬆散！莊人祥笑回「他不懂規定」〉報導，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥受訪時指出，我國防疫措施一切照舊，沒有變鬆散，填寫居家檢疫單時會有專人當場確認電話是否正確，專車詢問旅客是否需要上廁所是為了個人生理需求，自費檢驗也沒有訂定規定或條件，他直言「有些人不了解我們的規定」。

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